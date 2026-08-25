 Drăgușin, debut cu eșec în Serie A la Fiorentina. Italienii, nemiloși cu românul
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Drăgușin, debut cu eșec în Serie A la Fiorentina. Italienii, nemiloși cu românul

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Radu Drăgușin (24 de ani) are parte de un început „cu stângul” în campionatul italian de fotbal, acolo unde formația sa, ACF Fiorentina, a fost învinsă de AS Roma cu 4-0, luni, în cea dintâi etapă de Serie A. După acest meci, Roma este lider, în vreme ce Fiorentina este codașa clasamentului, situație care nu a fost privită cu încântare din interiorul clubului la care este legitimat fundașul român. 

Radu Drăgușin a avut un debut ezitant în Serie A
Radu Drăgușin a avut un debut ezitant în Serie A Foto: Facebook/ACF Fiorentina

Integralist în duelul disputat în deplasare, Drăgușin a avut unele ezitări care „au costat” echipa, la trei dintre cele patru goluri încasate de Fiorentina. Scăpările nu au fost trecute cu vedeea, violanews.com, publicație apropiată de Fiorentina consemnând: „Drăgușin și o apărare de groază, dar nimic nu a funcționat. Roma învinge Fiorentina cu 4-0, o rușine pe Olimpico”. De altfel, italienii l-au desemnat pe fundașul român drept cel mai slab jucător al Fiorentinei, în primul meci din noul sezon. Mai mult, „Gazzetta dello Sport” l-a notat cu 4 pe fotbalistul din țara noastră, considerându-l vinovat la trei dintre goluri încasate de Fiorentina.
„Ne-am confruntat cu o echipă puternică și bine organizată. E păcat că am primit câteva goluri din cauza neatenției, aspect la care trebuie să lucrăm. O vom face și ne vom îmbunătăți în toate privințele. Obstacolul a fost foarte mare și ne-a pus în dificultate. Dar știm la ce trebuie să lucrăm și, pas cu pas, vrem să devenim o echipă. Au fost multe probleme, nu suntem mulțumiți de prestația pe care am avut-o, dar avem un drum lung de parcurs. Au fost multe detalii care au depășit limitele situației noastre actuale. De exemplu, trebuie să înțelegem că primirea celui de-al patrulea gol nu este ceva normal. Știam că va fi dificil, deoarece Roma este o echipă puternică. Trebuie să concretizăm ocaziile create, dar asta nu poate fi o scuză”, au fost cuvintele antrenorului italian Fabio Grosso (48 de ani), potrivit Tuttomercatoweb.

Ar putea fi transferat definitiv la gruparea italiană

De cealaltă parte, Drăgușin și-a prezentat și el perspectiva: „Trebuia să ne păstrăm mai bine concentrarea în meci și ar fi trebuit să evităm cel de-al patrulea gol. Cred că vom ajunge unde ne dorim, ușor-ușor. E abia începutul, iar Roma e o echipă puternică. Jucătorii lor se știu de mult timp, joacă de mult împreună, vom deveni și noi puternici. Mai întâi, trebuie să ne cunoaștem mai bine, apoi vor veni și rezultatele din teren”. Mai departe, Fiorentina va disputa un meci propriu contra celor de la Frosinone FC, weekend-ul viitor. 
Estimat la o valoare de 16 milioane de euro de către Transfermarkt, Drăgușin s-a întors în fotbalul italian, după ce Tottenham l-a împrumutat până la finalul sezonului pentru 1,5 milioane de euro, asigurându-i un salariu de 2,8 milioane de euro - Fiorentina având opțiunea de a-l transfera definitiv pe român, pentru încă alte 17,5 milioane de euro, dacă acesta va confirma la echipă. Un aspect interesant este acela ca respectiva clauza de transfer definitiv se va activa automat, dacă Drăgușin va juca 22 de meciuri pentru Fiorentina, în noul sezon. Transferat de la Genoa CFC la Tottenham, în ianuarie 2024, Drăgușin are un contract semnat cu englezii, până în 2030. Totuși, la formația engleză, românul a fost „încercat”, fiind scos din ritm de o accidentare, care l-a ținut departe de teren nouă luni, „marcate” de o recuperare anevoioasă. Pe plan internaţional, Drăgușin a debutat la echipa națională a României în martie 2022, adunând în răstimp 30 de selecții și reușind chiar un gol. 

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