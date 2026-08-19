Jose Mourinho, prezentare ieșită din comun la Real. Cum a fost anunțat

José Mourinho (63 de ani) a fost oficializat în funcția de antrenor la Real Madrid, cel de-al doilea mandat al său pe „Santiago Bernabeu” fiind anunțat într-un mod ieșit din comun: în locul unei atmosfere de sărbătoare, totul s-a petrecut simplu și formal, alături de el aflându-se doar preşedintele Florentino Pérez (79 de ani).

Cele două părți au conchis o înțelegere valabilă pe trei sezoane, până în iunie 2029, prezentarea fiind una „cu ușile închise”, în imaginile difuzate de Real noul antrenor de fotbal al madrilenilor şi preşedintele îmbrățișându-se și așezându-se la o masă de conferinţe pentru a viziona un videoclip despre perioada anterioară petrecută de portughez la club, din intervalul 2010-2013, apoi semnând contractul.

În cadrul prezentării sale, Mourinho a primit o replică în miniatură a stadionului „Santiago Bernabéu”, un ceas şi un tricou cu numele său brodat, conform informaţiilor transmise printr-un comunicat oficial al clubului Real Madrid. „Sunt unul dintre voi, nu doar de astăzi, ci încă din 2010 şi chiar şi atunci când am plecat, în 2013. Întotdeauna alături de voi”, au fost cuvintele lui Mourinho.

Are la dispoziție un lot în valoare de 1,45 de miliarde de euro

Formația din La Liga își pune, astfel, speranțele în antrenorul portughez, Real Madrid venind după un sezon 2025/2026 fără titluri și cu marea dorință de a străluci din nou. Mourinho a beneficiat de sprijin pentru întărirea lotului, sosind spaniolii Marc Cucurella (28 de ani) și Carlos Espí (21 de ani), francezul Ibrahima Konaté (27 de ani), olandezul Denzel Dumfries (30 de ani), portughezul Bernardo Silva (32 de ani) şi ivorianul Yan Diomandé (19 ani) pentru a-i susţine pe francezul Kylian Mbappé (27 de ani), spaniolul Vinícius Júnior (26 de ani) sau englezul Jude Bellingham (23 de ani) - tehnicianul are la dispoziție un lot în valoare de 1,45 de miliarde de euro, potrivit Transfermarkt.

Debutul lui Mourinho în noul mandat se va petrece pe terenul echipei Espanyol Barcelona, sâmbătă, de la ora 22.30. Anterior, lusitanul a cucerit alături de Real un titlu de campion în Spania, precum și o Cupă și o Supercupă naționale, având un total de 178 de meciuri la formația madrilenă, dintre care 127 victorii, 28 remize și doar 23 înfrângeri. Din CV-ul său de antrenor mai fac parte echipe precum AS Roma, Benfica Lisabona, Chelsea Londra, FC Porto, Fenerbahçe SK, Internazionale Milano, Manchester United sau Tottenham Hotspur, cea mai recentă experiență fiind cea de la gruparea turcă.