 Cristiano Ronaldo, despre retragere: „E ultimul meu an”. Ce obiectiv are
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Cristiano Ronaldo, despre retragere: „E ultimul meu an”. Ce obiectiv are

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Cristiano Ronaldo, omul care sfidează timpul și care, la 41 de ani, joacă fotbal profesionist, vara aceasta consemnând ultimul său Campionat Mondial, a vorbit despre finalul carierei și despre „moștenirea” pe care speră să o lase în urmă, după retragere.

Cristiano Ronaldo mai are cel puțin un an de carieră în față (FOTO: EPA)
Cristiano Ronaldo mai are cel puțin un an de carieră în față (FOTO: EPA)

Cu minimum un an rămas din contractul său cu Al-Nassr, cvintuplul câştigător al Balonului de Aur a declarat, într-o discuție pentru „Vogue”, că sezonul 2026/2027, ar putea fi cel din urmă din cariera sa. „Acesta este, probabil, ultimul meu an ca profesionist şi vreau să las o amprentă de neşters. Am planificat deja totul pentru viitor. Am atât de multe lucruri care mă ţin ocupat, încât este dificil să aleg doar unul. Fotbalul poate lăsa un gol mare, aşa că trebuie să-ţi diversifici activităţile. Şi, de asemenea, bucură-te mai mult de viaţă, călătoreşte mai mult, urmăreşte şi joacă padel, un sport pe care îl iubesc şi continui să savurezi ceea ce ai realizat - ceea ce am realizat. Pentru că, la urma urmei, au fost 25 de ani şi multe sacrificii”, au fost cuvintele lui Cristiano Ronaldo, care a ajuns la 976 de goluri marcate în carieră și speră să atingă uimitoarea „bornă” de 1.000 de goluri, înainte de a pune ghetele în cui.

Câștigă nu mai puțin de 400 de milioane de euro pe an 

Cristiano Ronaldo este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cu rezonanță nume din fotbalul mondial, la cei 41 de ani ai săi atacantul având o formă fizică incredibilă și o dârzenie în teren, care l-a caracterizat în întreaga activitate. Estimat la o valoare de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lusitanul evoluează în fotbalul din Arabia Saudită din 2023, acolo unde îmbracă tricoul lui Al-Nassr. În vara anului trecut, cele două părți și-au prelungit înțelegerea până în 2027, CR7 având un salariu colosal, de 400 de milioane de euro pe an. Cifrele sale confirmă și în teren: Cristiano Ronaldo a jucat 141 de meciuri și a înscris de 123 de ori, oferind 24 de pase decisive la formația actuală. Din CV-ul său fac parte nume mari, precum Real Madrid, Manchester United, Juventus Torino, cariera începând-o la Sporting Lisabona. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 numără în palmaresul, printre altele, său un titlu de campion european alături de Portugalia, cinci trofee de Liga Campionilor, trei titluri în Premier League și câte două în Primera División și Serie A.

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