Din interior: cum a trăit naționala României eșecul cu Suedia. Ce va face diferit

România speră „să se scuture” de impactul primului meci din Liga Națiunilor, în care „tricolorii” au cedat în fața Suediei și să aibă o altă „față”, luni, când va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina. Partida se va disputa de la 21.45, fiind televizată de Antena 1.

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României Foto: Sportpictures

Căpitanul primei reprezentative a țării noastre, care a prins doar câteva minute, pe final de meci, la începutul acestui sezon de Liga Națiunilor, a vorbit despre cum s-a trăit, din interior, lecția de fotbal primită de la suedezi. „Atmosfera… Încercăm să menținem o atmosferă bună. Supărarea a fost, logic, după înfrângerea din Suedia. Nu putem să stăm să ne gândim la acea înfrângere. Trebuie să continuăm să lucrăm la antrenamente și să ne gândim la meciul următor”, a spus Nicolae Stanciu (33 de ani), adăugând: „Cum v-am zis și înainte, îl cunoașteți pe Mister, ce fel de antrenor este, și faptul că vrea să avem posesie, să controlăm jocul. Cât despre sistem, nu e treaba mea să vorbesc. Suntem jucători de echipă națională, toți ar trebui să știm să interpretăm sau să jucăm pe diferite poziții. A trecut doar un meci din această campanie. Cred eu, mă repet, au fost multe momente bune. Pe cel mai puțin bune încercăm să le corectăm. Nu putem să ne schimbăm peste noapte. Lucrăm la asta împreună cu Mister și cu siguranță că vom deveni din ce în ce mai buni, dacă avem încredere în ceea ce facem la antrenamente, dacă avem încredere în noi… cu siguranță vom deveni mai buni”.

Naționala, sub semnul schimbărilor: Edi Iordănescu, Mircea Lucescu, Hagi

Stanciu a amintit parcursul de la EURO 2024, când o bună parte din el și coechipierii săi au reușit un parcurs mai mult decât onorabil, ajungând până în optimile de finală ale competiției: „Cred că din lotul de la European ne regăsim 15-20 de jucători, să zic așa, la prima vedere. Ne cunoaștem între noi și cred că nu ne-am atins încă… Sau cei mai tineri, cei care vin din urmă, nu și-au atins potențialul maxim. Mai avem lucruri de îmbunătățit, de învățat. Timpul a fost foarte scurt, de când a venit domnul Hagi, dar dacă credem în ceea ce ne arată și ne învață la antrenamente și avem mai mult curaj, cu siguranță vom arăta mai bine și vom obține rezultate bune. Eu cred că se poate să jucăm un fotbal prin care să dominăm. Asta e strict părerea mea. După, comparațiile… Trebuie să ne adaptăm la ce cere fiecare antrenor. La EURO am fost cu domnul Iordănescu, avea o filosofie. Apoi cu nea Mircea o altă filosofie. Iar acum trebuie să ne adaptăm la ceea ce cere Mister. Dar da, cred că putem să jucăm un astfel de fotbal. Nu eu decid când vine antrenorul sau când se schimbă antrenorul la echipa națională… Nu pot să comentez ce se discută în spațiul public sau despre critici. Sunt păreri împărțite. Cu mulți dintre ei am jucat aici, la echipa națională. Respect pe toată lumea și nu vreau să comentez ce discută despre noi, despre jocul nostru”.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 3p;

2. Polonia: 1p;

3. Bosnia și Herțegovina: 1p;

4. România: 0p.