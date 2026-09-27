 Din interior: cum a trăit naționala României eșecul cu Suedia. Ce va face diferit
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Din interior: cum a trăit naționala României eșecul cu Suedia. Ce va face diferit

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România speră „să se scuture” de impactul primului meci din Liga Națiunilor, în care „tricolorii” au cedat în fața Suediei și să aibă o altă „față”, luni, când va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina. Partida se va disputa de la 21.45, fiind televizată de Antena 1. 

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României
Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României Foto: Sportpictures

Căpitanul primei reprezentative a țării noastre, care a prins doar câteva minute, pe final de meci, la începutul acestui sezon de Liga Națiunilor, a vorbit despre cum s-a trăit, din interior, lecția de fotbal primită de la suedezi. „Atmosfera… Încercăm să menținem o atmosferă bună. Supărarea a fost, logic, după înfrângerea din Suedia. Nu putem să stăm să ne gândim la acea înfrângere. Trebuie să continuăm să lucrăm la antrenamente și să ne gândim la meciul următor”, a spus Nicolae Stanciu (33 de ani), adăugând: „Cum v-am zis și înainte, îl cunoașteți pe Mister, ce fel de antrenor este, și faptul că vrea să avem posesie, să controlăm jocul. Cât despre sistem, nu e treaba mea să vorbesc. Suntem jucători de echipă națională, toți ar trebui să știm să interpretăm sau să jucăm pe diferite poziții. A trecut doar un meci din această campanie. Cred eu, mă repet, au fost multe momente bune. Pe cel mai puțin bune încercăm să le corectăm. Nu putem să ne schimbăm peste noapte. Lucrăm la asta împreună cu Mister și cu siguranță că vom deveni din ce în ce mai buni, dacă avem încredere în ceea ce facem la antrenamente, dacă avem încredere în noi… cu siguranță vom deveni mai buni”.

Naționala, sub semnul schimbărilor: Edi Iordănescu, Mircea Lucescu, Hagi

Stanciu a amintit parcursul de la EURO 2024, când o bună parte din el și coechipierii săi au reușit un parcurs mai mult decât onorabil, ajungând până în optimile de finală ale competiției: „Cred că din lotul de la European ne regăsim 15-20 de jucători, să zic așa, la prima vedere. Ne cunoaștem între noi și cred că nu ne-am atins încă… Sau cei mai tineri, cei care vin din urmă, nu și-au atins potențialul maxim. Mai avem lucruri de îmbunătățit, de învățat. Timpul a fost foarte scurt, de când a venit domnul Hagi, dar dacă credem în ceea ce ne arată și ne învață la antrenamente și avem mai mult curaj, cu siguranță vom arăta mai bine și vom obține rezultate bune. Eu cred că se poate să jucăm un fotbal prin care să dominăm. Asta e strict părerea mea. După, comparațiile… Trebuie să ne adaptăm la ce cere fiecare antrenor. La EURO am fost cu domnul Iordănescu, avea o filosofie. Apoi cu nea Mircea o altă filosofie. Iar acum trebuie să ne adaptăm la ceea ce cere Mister. Dar da, cred că putem să jucăm un astfel de fotbal. Nu eu decid când vine antrenorul sau când se schimbă antrenorul la echipa națională… Nu pot să comentez ce se discută în spațiul public sau despre critici. Sunt păreri împărțite. Cu mulți dintre ei am jucat aici, la echipa națională. Respect pe toată lumea și nu vreau să comentez ce discută despre noi, despre jocul nostru”.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 3p;
2. Polonia: 1p;
3. Bosnia și Herțegovina: 1p;
4. România: 0p.

Ghid de cumpărături

elena udrea si fiica ei, eva jpg
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!” Vedete românești
nikita jpg
Nikita, de urgență la spital după ce a leșinat pe stradă, în Spania. Diagnosticul dur dat de medici Vedete românești
image
Două capitale europene trecute cu vederea de turiști. Ce oferă Ljubljana și Zagreb adevarul.ro
image
Cele mai vechi și autentice mâncăruri ciobănești din România. Ce sunt rotogoalele de oaie sau „diresala”. „Ce miresme izbucnesc! Ce nectar și dezmierdare” adevarul.ro

Parteneri

image
Final Four EHF Euro Cup: România egalează cu Ungaria 16-16 la pauză, după repriza horror cu Danemarca www.fanatik.ro
image
Ce se întâmplă cu cei care au lucrat ca salvamari sau cameriste pe litoral? Soluţiile pentru finalul sezonului observatornews.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” www.antena3.ro
image
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan www.gandul.ro
image
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Fiica lui Ion Țiriac s-a fotografiat cu „cel mai bun prieten” și și-a luat prin surprindere fanii as.ro
image
Vinzi lucrurile din casă pe OLX sau Vinted? De la ce punct poate deveni activitatea ta una care interesează ANAF playtech.ro
image
MM Stoica a citit mesajele primite după revenirea lui Laurențiu Reghecampf. Ce spun jucătorii FCSB despre antrenor www.fanatik.ro
image
Unde s-ar afla acum Vlad Bălțățeanu, după ce a fugit din România. O nouă pistă descoperită de anchetatori www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43 okmagazine.ro
image
Kate Middleton, în sfârșit într-o rochie nouă! Prințesa a purtat o piesă într-o nuanță de prună, care i-a venit ca turnată okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
image
#Grecia Antică
De ce Alexandru cel Mare nu a invadat Roma? historia.ro
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
România continuă în Liga Națiunilor. Hagi promite calificarea la EURO 2028 Fotbal internațional
Andrei Ratiu la nationala Romaniei (Sportpictures) jpg
Bosnia-Herțegovina, peste tricolori. Cel mai valoros român nu prinde Top3 Fotbal internațional
Gheorghe Hagi in Suedia (Sportpictures) jpg
Hagi revoluționează echipa în următorul meci. În cine își pune speranțelele Fotbal internațional
Suedia Romania, Radu Dragusin Alexander Isak (Sportpictures) jpg
Jucător de 145 de milioane de euro, „victima” lui Drăgușin. Ce i-a făcut Fotbal internațional
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
Hagi și explicațiile unei înfrângeri: „Am avut momente bune. Capul sus” Fotbal internațional
Suedia Romania (Sportpictures) jpg
Suedia dă trezirea la realitate: România, start șchiopătat în Liga Națiunilor Fotbal internațional
Simone Biles jpg
Spaimă uriașă pentru Simone Biles! Trei hoți mascați i-au atacat proprietatea și i-au furat mașina din garaj Sport
Nationala Romania (Sportpictures) jpg
Tot ce trebuie să știi despre Suedia, adversara României în Liga Națiunilor Fotbal internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore actualitate.net