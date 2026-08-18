Chivu, văzut prin ochii unui jucător de la Inter. Detaliul care face diferența

Cristi Chivu este un antrenor cu totul și cu totul diferit, dacă e să dăm crezare unuia dintre jucătorii săi, turcul Hakan Çalhanoğlu (32 de ani), care a vorbit în termeni laudativi despre ocupantul băncii tehnice a lui Internazionale Milano.

„Chivu este diferit, este mai interesat de tine ca persoană. Pentru Chivu, fotbalul nu este cel mai important, ceea ce contează eşti tu ca persoană, cum te simţi. Este mereu disponibil, îţi dă încredere şi te face să te simţi bine. Desigur, există şi un aspect tactic important. Vrea să te antrenezi 100%, dar este ca un frate şi un prieten. Poţi vorbi cu el despre orice, te ajută mereu şi asta îmi place. Am avut multe de rezolvat şi m-a ajutat mult. Îi mulţumesc pentru asta”, a consemnat jucătorul din „Țara Semilunei”, potrivit Agerpres, citând un interviu acordat BeIN Sports.

Opt trofee și două finale de Liga Campionilor, în cinci ani

Mijlocaşul turc a făcut şi o retrospectivă a sezonului trecut, unul senzațional pentru Inter: „Toată lumea credea că suntem morţi, după ce se întâmplase în anul precedent. Echipa avea o mentalitate puternică, atunci când am avut o perioadă dificilă, am reacţionat pe teren, iar asta a făcut diferenţa”.

Cât despre viitor, fotbalistul din Turcia are planuri mari: „Scopul este, întotdeauna, să câştigăm din nou sau să dominăm campionatul. În cinci ani, am câştigat opt trofee şi am jucat în două finale de Liga Campionilor. Mi-ar fi plăcut să câştig una, dar asta e fotbalul. Scopul este întotdeauna să ne dovedim valoarea în Italia, să încercăm să câştigăm iarăşi şi să dominăm. Vom încerca din nou”. Aflat la club din 2021, jucătorul mai are un an de contract și, potrivit declarațiilor sale, speră la o prelungire. Çalhanoğlu se poate mândri cu 50 de goluri și 39 de pase decisive în cele 212 meciuri în tricoul lui Inter, în vreme ce la naționala Turciei are 108 apariții și 22 de reușite.

Noul sezon de Serie A începe în acest weekend

Chivu se pregătește de un sezon palpitant, programat de pe 22 august, când primește vizita lui AC Monza, după ce, în anul trecut a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 711,80 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (28 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani, 50 de milioane de euro).