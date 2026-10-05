 Declarațiile lui Hagi: demisionează, dacă tricolorii pierd din nou cu Suedia?
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Declarațiile lui Hagi: demisionează, dacă tricolorii pierd din nou cu Suedia?

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Cu o zi înainte de a primi vizita Suediei, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a răspuns întrebării care stă pe buzele multora: pleacă de la națională, dacă bifează a patra înfrângere din tot atâtea meciuri disputate? Reamintim că România va înfrunta Suedia, luni, de la 21.45, pe Arena Națională, partidă televizată de Antena 1. De la începutul noului său mandat, Hagi încă se află în căutarea primei victorii. 

Gheorghe Hagi, încă în căutarea primei victorii la națională
Gheorghe Hagi, încă în căutarea primei victorii la națională Foto: Sportpictures

Întrebat direct dacă va continua pe banca naționalei după duelul în care „tricolorii” ar putea „îndulci” situația de până acum, Hagi a răspuns legat de demisie: „Asta voi decide eu, eu sper să rămân cât mai mult, am venit să o fac să joace, e așa simplu... E nevoie de victorie, ea aduce încredere, fericire. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu, suntem aici să reușim”.

„Când nu o să pot, când o să simt asta, o să mă las”

„Când nu câștigi, te aștepți la critică, așa e în fotbal. Pentru mine e un început slab al României și eu sunt la început de drum, sper să schimb acest lucru. Când faci ce îți place cel mai mult, trebuie să faci lucrurile cu încredere, eu așa zic. Să fii antrenorul echipei naționale e o onoare, să îți placă să câștigi la fel. Când nu o să pot, când o să simt asta, o să mă las, la fel cum am făcut ca jucător. E chestiune de onoare! Sunt trei puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm. La ei am făcut un meci destul de bun, cu unele părți bune. O să vedem. Nu e un început bun, ne pare rău. Dar sunt la început de drum. Am ideile mele, vreau să le implementez, dar necesită timp”, e de părere Hagi. „Băieții ăștia sunt pregătiți, au experiență, pot să producă. De aici vine încrederea mea. Trebuie să schimbăm ceva, fiecare, ca să câștigăm. Eu vorbesc de un bloc care a fost la Europene și de ce am mai adus. E nevoie de timp, ca să ajungem acolo. Eu am încredere. Când văd că nu mai am încredere, o să îmi aleg eu momentul... Stați liniștiți, că știu eu”, a mai spus selecționerul. 

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 7p;
2. Bosnia și Herțegovina: 5p;
3. Polonia: 4p;
4. România: 0p.

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