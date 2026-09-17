 Messi, pe val la 39 de ani: golul 100 la Inter Miami și trofeul 49 din carieră
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Messi, pe val la 39 de ani: golul 100 la Inter Miami și trofeul 49 din carieră

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Lionel Messi (39 de ani) arată că nimic nu este imposibil și continuă seria reușitelor în „sportul ege”: argentinianul a marcat cel de-al 100-lea său gol în tricoul echipei Inter Miami, miercuri seară, când a cucerit cel de-al 49-lea trofeu al carierei, aducând echipei sale Campeones Cup, după succesul în faţa formaţiei Cruz Azul FC, 2-0.

Leo Messi a atins o „bornă” la echipa sa de club
Leo Messi a atins o „bornă” la echipa sa de club Foto: EPA

Leo Messi a făcut diferența pe teren în confruntarea care, an de an, le aduce față în față pe câștigătoarea campionatului nord-american de fotbal (Major League Soccer) şi pe cel al campionatului mexican. Starul sud-american a deschis scorul cu o lovitură de cap din apropierea porţii, în minutul 24, după o pasă a celui care a fost deja coechipierul său la FC Barcelona, uruguayanul Luis Suárez (39 de ani), marcând cel de-al 100-lea gol în 115 meciuri disputate pentru Inter Miami, în toate competiţiile. Întâmplător, Messi a marcat primul său gol cu echipa din Florida împotriva aceluiaşi club, Cruz Azul, dintr-o lovitură liberă, la începutul lunii iulie 2023. 

Cinci titluri, de când îmbracă tricoul lui Inter Miami

În ceea ce privește trofeele, de la transferul său la Inter Miami, în 2023, când a venit de la Paris Saint-Germain, Messi a cucerit nu mai puțin de cinci titluri. Recent, marele jucător și-a anunțat retragerea de la națională, însă a revenit asupra deciziei pentru un ultim meci la Argentina
Cotat la o valoare de 15 milioane de euro de către Transfermarkt, Messi a debutat la națională în august 2005, adunând 207 meciuri și înscriind 125 de goluri. În plan de echipe de club, sud-americanul a cunoscut celebritatea la FC Barcelona, unde a strâns 778 de partide, 672 de goluri și 303 de pase decisive. Ulterior, la Paris Saint-Germain, a jucat în 75 de dueluri, marcând de 32 de ori, iar la formația actuală, Inter Miami, are 115 confruntări și 100 de goluri cu 58 de pase decisive. Palmaresul lui Messi numără, printre altele, un titlu de campion mondial, patru Ligi ale Campionilor, trei Supercupa UEFA, 10 titluri de campion al Spaniei și două al Franței.

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