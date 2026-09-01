 Presa internațională, după retragerea lui Messi: ce scriu marile ziare
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Presa internațională, după retragerea lui Messi: ce scriu marile ziare

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Vestea retragerii lui Lionel Messi de la echipa națională a Argentinei a făcut numaidecât înconjurul lumii și marile ziare au consemnat anunțul, marți, făcut de legendarul fotbalist de 39 de ani.

Leo Messi și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Argentinei
Leo Messi și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Argentinei Foto: EPA

După ce, la câteva săptămâni de la moartea tatălui său, Leo Messi a anunțat printr-o scrisoare deschisă că se retrage din echipa naţională a Argentinei, cele mai importante publicații din lume n-au lăsat să treacă vestea momentului. „Messi, o scrisoare de adio”, a notat publicația italinaă „Gazzetta dello Sport”, în timp ce francezii de la „L’Équipe” au drept deschidere, ca pagina principală a site-ului, o fotografie în care Messi apare în lacrimi, scriind „Messi şi Argentina, s-a terminat”.

Mulţumiri „pentru fiecare dribling, fiecare pasă, fiecare gol”

În schimb, spaniolii de la „Marca” încadrează totul despre o „răsturnare de situaţie”, iar AS titrează: „Şoc mondial în urma veştii despre Messi”, în vreme ce „El Mundo Deportivo” încheie cu mulţumiri „pentru fiecare dribling, fiecare pasă, fiecare gol. Eşti şi vei fi mereu etern”.
Publicațiile argentiniene au fost și mai „atinse” de vestea retragerii, „Olé” notând: „Mulţumim, Leo, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Ceea ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat. Cel mai bun jucător din istorie şi-a luat rămas bun de la naţionala pe care a iubit-o atât de mult, căreia i-a dăruit atât de mult şi alături de care a atins culmile sportului. Milioane de inimi se strâng, inimi recunoscătoare care încep să simtă un gol”.

Americanii „nu-l iartă” pe Messi, amintind că e a doua retragere

Pe de altă parte, ziarul american „The Sun” subliniază că „Lionel Messi părăseşte DIN NOU echipa Argentinei”, amintind ă legenda argentiniană „îşi pusese deja capăt carierei internaţionale. (...) În 2016, la vârsta de 29 de ani, Messi a asistat la victoria Chile asupra Argentinei în finala Copa América, ceea ce l-a determinat pe starul de atunci al FC Barcelona să declare jurnaliştilor că a terminat cu naţionala. Însă a fost convins să-şi revizuiască decizia şi s-a reîntors în echipa naţională la timp pentru Cupa Mondială din 2018”.
Totodată, coechipierii săi nu au întârziat să reacţioneze pe reţelele sociale. „Mulţumesc pentru tot, căpitane. Îţi vom fi recunoscători toată viaţa pentru că ai dus numele Argentinei în vârful lumii”, a transmis Ángel Di María (38 de ani), în vreme ce Leandro Paredes (32 de ani) a notat: „Vei rămâne întotdeauna cel mai mare dintre toţi”. Nu în ultimul rând, Rodrigo De Paul (32 de ani) a evidențiat „dragostea necondiţionată” a lui Messi pentru ţara lor: „Luptele tale neîncetate pentru a nu renunţa niciodată, puterea ta de a suporta mereu nedreptăţile, leadershipul tău şi calităţile tale umane faţă de fiecare jucător care intra pe teren, pentru ca acesta să se simtă bine, atenţia pe care o acordai fiecărui membru al echipei noastre… Doar mulţumesc, cel mai mare din toată istoria, mulţumesc că ne-ai făcut atât de fericiţi, atât de fericiţi”.
Cotat la o valoare de 15 milioane de euro de către Transfermarkt, Messi a debutat la națională în august 2005, adunând 207 meciuri și înscriind 125 de goluri. În plan de echipe de club, sud-americanul a cunoscut celebritatea la FC Barcelona, unde a strâns 778 de partide, 672 de goluri și 303 de pase decisive. Ulterior, la Paris Saint-Germain, a jucat în 75 de dueluri, marcând de 32 de ori, iar la formația actuală, Inter Miami, are 111 confruntări și 98 de goluri. Palmaresul lui Messi numără, printre altele, un titlu de campion mondial, patru Ligi ale Campionilor, trei Supercupa UEFA, 10 titluri de campion al Spaniei și două al Franței.

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