Chivu are presa italiană la picioare: „Buldozerul acestui sezon de Serie A”

Internazionale Milano face pași mici, dar siguri, în Serie A, acolo unde echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a consemnat o victorie în deplasarea de duminică împotriva lui Cagliari FC, 1-0. Chiar dacă o singură reușită s-a văzut pe tabelă, Inter a avut nu mai puțin de 31 de șuturi pe poartă, ceea ce a adus laudele presei italiene.

Cristi Chivu și-a dus echipa pe primul loc din Serie A Foto: EPA

„Surprizele oferite de Luis Henrique și Pavard nu schimbă cu nimic imaginea a ceea ce pare a fi potențialul buldozer al acestui sezon din Serie A. Prima repriză a fost foarte echilibrată, iar avantajul de un gol a fost minim. În repriza a doua, Cagliari a început și ea să se impună, dar Interul său nu a renunțat niciodată cu adevărat la meci, respingând reacția echipei rossoblu. Poate că, în ciuda victoriei la limită, a fost o demonstrație de forță mai mare decât cea din victoria de debut împotriva lui Monza”, au notat italienii de la TuttoMercatoWeb, Inter având doar o zi rămasă din perioada de transferuri - însă, cel mai probabil, gruparea italiană nu va mai face vreo modificare în lot. După cele două etape disputate, Inter e pe primul loc, cu maximum de puncte, urmată la egalitate de AC Milan, Juventus Torino și Lazio Roma.

Bilanț strălucit al românului pe banca tehnică a lui Inter

Chivu are lumina reflectoarelor asupra lui, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 734,80 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (28 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani, 50 de milioane de euro). Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 60 de meciuri - dintre acestea, 40 au fost dueluri câștigate, opt meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 12 au fost pierdute.



