 Arena Națională va găzdui finala Ligii Europa din 2028!
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Arena Națională va găzdui finala Ligii Europa din 2028!

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Comitetul Executiv al UEFA a decis, marţi, ca finala Europa League să se dispute în 2028 la Bucureşti, pe Arena Naţională, a anunţat Federaţia Română de Fotbal printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial.

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Foto: FRF

Bucureștiul revine în centrul fotbalului european! Comitetul Executiv al UEFA a decis, marți, ca finala Europa League din 2028 să se dispute pe Arena Națională. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal, care consideră alegerea Capitalei un nou vot de încredere acordat României de forul european. Arena Națională va găzdui astfel, după 16 ani, o nouă finală a celei de-a doua competiții europene intercluburi. Stadionul din București a mai fost gazda finalei Europa League în 2012, când Atletico Madrid a învins-o clar pe Athletic Bilbao, scor 3-0.

Potrivit FRF, UEFA a analizat dosarele tuturor federațiilor candidate înainte de a acorda organizarea finalei Capitalei României. Federația amintește și experiența acumulată de București prin organizarea unor partide de la EURO 2020, dar și prin turneele EURO U21 din 2023 și EURO U19 din 2025.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, consideră că decizia UEFA este una extrem de importantă pentru fotbalul românesc și pentru imaginea țării. „Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA”, a declarat Răzvan Burleanu.

Finala Ligii Campionilor din 2027 va avea loc la Madrid

UEFA a stabilit și celelalte gazde ale marilor finale europene din anii următori. Finala Europa League din 2027 se va disputa la Frankfurt, iar cea din 2029 la Belgrad.

În Liga Campionilor, finala din 2027 va avea loc la Madrid, cea din 2028 la Munchen, iar Barcelona va găzdui ultimul act al competiției în 2029.

Pentru Conference League, UEFA a ales Istanbul pentru 2027, Torino pentru 2028 și Budapesta pentru 2029. Supercupa Europei se va juca la Amsterdam în 2027 și la Astana în 2028.

Pentru București, însă, momentul de referință rămâne 2012. Atunci, aproape 52.000 de spectatori au asistat pe Arena Națională la victoria lui Atletico Madrid cu 3-0 în fața celor de la Athletic Bilbao. În 2028, Capitala României va avea din nou ocazia să găzduiască unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului fotbalistic european

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