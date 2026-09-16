Răsturnare de situație: retras de la națională, Messi revine la Argentina

La câteva săptămâni după ce vestea retragerii sale de la națională a făcut înconjurul lumii, Lionel Messi (39 de ani) este gata să revină pe teren, în curând, în tricoul echipei Argentinei.

Leo Messi revine pentru un ultim meci la Argentina Foto: (EPA)

Astfel, sud-americanul este dispus să fie din nou la firul ierbii la primă reprezentativă, fiind inclus în lotul de 28 de jucători din Argentina, anunţat de antrenorul Lionel Scaloni (48 de ani), în perspectiva a trei meciuri amicale pe teren propriu. În timp ce confirmarea oficială a lui Leo Messi încă e așteptată, conducătorul Federaţiei Argentiniene de Fotbal declară că acesta a acceptat invitaţia pentru partida din 6 octombrie, împotriva Beninului, de la Buenos Aires, care ar reprezenta un final grandios.

Lasă în urmă cifre și realizări impresionante

„După o discuţie cu antrenorul echipei naţionale, Lionel Scaloni, am decis să-l invităm pe cel mai bun jucător din lume -legenda noastră, căpitanul nostru Lionel Messi- pentru ca el să aibă parte de rămas-bunul pe care îl merită, la 6 octombrie”, a declarat Claudio Tapia (58 de ani), preşedintele Federaţiei Argentiniene de Fotbal. „În plus, după ce am primit confirmarea lui Lionel, dorim să îi invităm pe toţi campionii Cupei Mondiale din Qatar să i se alăture, împreună cu familiile lor, pentru a asista la «ultimul tango» al celui mai bun jucător din lume”, a conchis oficialul.

Cotat la o valoare de 15 milioane de euro de către Transfermarkt, Messi a debutat la națională în august 2005, adunând 207 meciuri și înscriind 125 de goluri. În plan de echipe de club, sud-americanul a cunoscut celebritatea la FC Barcelona, unde a strâns 778 de partide, 672 de goluri și 303 de pase decisive. Ulterior, la Paris Saint-Germain, a jucat în 75 de dueluri, marcând de 32 de ori, iar la formația actuală, Inter Miami, are 114 confruntări și 99 de goluri cu 57 de pase decisive. Palmaresul lui Messi numără, printre altele, un titlu de campion mondial, patru Ligi ale Campionilor, trei Supercupa UEFA, 10 titluri de campion al Spaniei și două al Franței.