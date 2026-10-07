 Campioni olimpici și mondiali vin la București! Show total de baschet 3x3 în weekend
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Campioni olimpici și mondiali vin la București! Show total de baschet 3x3 în weekend

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Bucureștiul intră din nou pe harta mare a baschetului 3x3! În weekend-ul 10-11 octombrie, unele dintre cele mai bune echipe din lume vin în Capitală pentru o nouă etapă din FIBA 3x3 World Tour, circuitul profesionist mondial masculin.

Cei mai buni jucători din lume vor juca la București
Cei mai buni jucători din lume vor juca la București Foto: Sport Arena

Turneul se va disputa în ParkLake Shopping Center, iar miza este uriașă: mai sunt doar șase etape până la marea finală de la Rio de Janeiro, astfel că fiecare victorie poate conta decisiv în lupta pentru calificare.

Nu mai puțin de șase echipe din Top 10 mondial vor intra pe teren la București, iar premiile puse în joc ajung la 132.000 de dolari. Echipa câștigătoare va pleca acasă cu 40.000 de dolari.

Terenul de la ParkLake a găzduit multe meciuri importante de baschet 3x3
Terenul de la ParkLake a găzduit multe meciuri importante de baschet 3x3 Foto: Sport Arena

Primii cinci jucători ai lumii vin în Capitală

Pentru iubitorii baschetului, turneul este o ocazie rară de a-i vedea de aproape pe unii dintre cei mai valoroși jucători de 3x3 din lume. De altfel, primii cinci baschetbaliști din clasamentul mondial individual sunt anunțați la București.

Printre ei se află Strahinja Stojacic, liderul mondial și campion mondial și european cu Serbia, dar și olandezul Worthy de Jong, campion olimpic la Paris, în 2024.

Pe teren va apărea și germanul Fabian Giesmann, unul dintre cei mai spectaculoși tineri ai circuitului. La numai 21 de ani, acesta a câștigat deja în actualul sezon trei titluri de MVP.

O altă vedetă care revine în România este letonul Nauris Miezis, component al echipei mongole Ulaanbaatar. El este unul dintre numai doi jucători din lume care au câștigat toate marile titluri din baschetul 3x3: olimpic, mondial, european și World Tour.

Fanii baschetului vor vedea cele mai bune echipe din lume la lucru
Fanii baschetului vor vedea cele mai bune echipe din lume la lucru Foto: Sport Arena

România intră în luptă cu Team Cluj

România va fi reprezentată de Team Cluj, o echipă formată din tineri care au evoluat în ultimele sezoane în circuitul FIBA 3x3 Nations League.

Clujenii au debutat în circuitul profesionist în acest an, la turneul Challenger de la Hongcheon, disputat în perioada 18-19 septembrie.

La București, Team Cluj va evolua în grupa B. Sâmbătă, românii vor întâlni Miami, de la ora 16.50, iar apoi formația chineză Deqing, de la ora 20.50

Concursurile de slam-dunk sunt mereu așteptate cu sufletul la gură de iubitorii baschetului
Concursurile de slam-dunk sunt mereu așteptate cu sufletul la gură de iubitorii baschetului Foto: Sport Arena

Nu va fi doar baschet: dans, circ și un concurs spectaculos de slam-dunk

Publicul nu va avea parte doar de meciuri. Între partide sunt pregătite mai multe momente de entertainment, cu participarea artiștilor de la Circul Metropolitan București, dar și a unor trupe de dans.

Momentul care se anunță însă cel mai spectaculos va avea loc duminică, înaintea finalei. De la ora 18.40 este programat concursul de slam-dunk, cu Jeremiah Walker, Mounir Konate și Bartozs Szwed, trei atleți profesioniști ai trupei Dunk Elite.

Pentru cei care nu au văzut niciodată pe viu un concurs de slam-dunk, acesta poate fi unul dintre momentele serii: sărituri spectaculoase, execuții deasupra inelului și mult show, la doar câțiva metri de spectatori.

Programul turneului de la București

Sâmbătă, 10 octombrie

10.50 – 13.20 – Meciuri din tabloul de calificare

15.20 – 15.40 – Calificările concursului Shootout, aruncări de 2 puncte

15.50 – 21.40 – Meciurile din faza grupelor

Momentele de entertainment sunt programate la orele 16.40, 17.40, 18.40, 19.40 și 20.40.

Duminică, 11 octombrie

15.00 – 17.10 – Sferturi de finală

17.10 – 17.30 – Finala concursului Shootout

17.40 – 18.40 – Semifinale

18.40 – 19.10 – Concursul de slam-dunk

19.10 – 19.40 – Marea finală

19.40 – 19.50 – Festivitatea de premiere

Etapa de la București este organizată de Federația Română de Baschet împreună cu Sport Arena Streetball.

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