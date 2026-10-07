Ce spune fratele arbitrului Gheorghe Moldovan după dezvăluirile Irinei Vasilcan: „L-a dat la poliție”

Noi detalii ies la iveală în cazul fostului arbitru Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în urmă cu mai bine de o săptămână. După declarațiile făcute de soția acestuia, Irina Vasilcan, fratele bărbatului a decis să intervină public și să prezinte o altă versiune a evenimentelor. Dima Moldovan contestă relatarea femeii despre un episod petrecut în familie, în urma căruia una dintre fiicele cuplului a ajuns la spital cu o fractură de femur.

Fratele lui Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după declarațiile Irinei Vasilcan Foto: Facebook

Bărbatul susține că accidentarea copilei ar fi fost rezultatul unei întâmplări nefericite, petrecute în timpul unui joc cu tatăl său. Mai mult, acesta afirmă că plângerea depusă ulterior de Irina Vasilcan la poliție l-ar fi afectat profund pe fratele său.

Dima Moldovan, acuzații după declarațiile Irinei Vasilcan

Fratele fostului arbitru a vorbit în mediul online despre incidentul care ar fi avut loc în urmă cu aproximativ doi ani. Potrivit acestuia, Gheorghe Moldovan s-ar fi jucat cu fiica sa, aruncând-o în aer și prinzând-o, așa cum obișnuia să facă și cu el în copilărie.

Dima Moldovan consideră că totul ar fi fost un accident și susține că situația s-a complicat după ce Irina Vasilcan ar fi sesizat autoritățile, în luna iunie. Acesta a publicat inclusiv o imagine despre care afirmă că ar reprezenta plângerea formulată de femeie.

„Irina l-a dat la poliție din cauză că i-a rupt piciorul la fată. Aici deja Gheorghe risca pușcărie sau muncă în folosul comunității, iar asta l-a afectat foarte tare. Aici a fost dintr-o joacă. Gheorghe o arunca pe fiică în sus și o prindea, la fel cum făcea cu mine când era mic. Din întâmplare, din joacă, și-a rupt piciorul. Acum s-a trezit să-l dea la poliție”, a declarat Dima Gheorghe în mediul online.

Irina Vasilcan a povestit cum ar fi ajuns fiica sa la spital

De cealaltă parte, Irina Vasilcan a prezentat o relatare diferită a incidentului. Invitată în podcastul „Monolog”, femeia a vorbit despre împrejurările în care una dintre fiicele sale a suferit o fractură gravă.

Potrivit acesteia, totul ar fi început de la o neînțelegere între cele două fetițe, care nu reușeau să împartă un obiect. Gheorghe Moldovan ar fi intervenit pentru a gestiona conflictul, în timp ce soția sa ar fi preferat să nu se implice, susținând că se temea de reacțiile bărbatului.

Irina Vasilcan a explicat că, după câteva minute, soțul său s-ar fi întors cu una dintre copile în brațe și i-ar fi atras atenția că unul dintre picioarele acesteia părea mai scurt decât celălalt. Îngrijorată, femeia a mers cu fetița pentru a primi îngrijiri medicale.

„În urma unor certuri s-a iscat un conflict unde fetițele noastre nu au putut împărți ceva, au plâns. El a încercat cumva să le pedepsească sau să amelioreze tensiunea care era între copii. Nu m-am implicat, de obicei nu mă băgam, poate din frică, să nu primesc și eu una de la mânia lui.

După câteva minute, el s-a întors cu fetița în brațe și mi-a spus cumva: «Nu știu ce are, dar mi se pare că are un picior mai scurt». M-am pierdut, am început să-l întreb cum poate fi așa. Nu știa. Am plecat de urgență la Ambulanță, s-a constatat că s-a rupt osul femural, care e cel mai puternic os din organism”, a declarat Irina Vasilcan, în podcastul „Monolog”.