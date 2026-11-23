Vestea morții lui Dudu Georgescu, în condiții considerate suspecte, „a străbătut” lumea fotbalului. La o zi după ce fostul mare jucător a murit, duminică, la 76 de ani, UEFA a reacționat oficial.

Dudu Georgescu lasă în urmă un record în fotbalul românesc Foto: Sportpictures

La o zi după ce fostul mare atacant s-a stins din viață, forul european a pus cap la cap marile performanțe din cariera acestuia.

„România îl plânge pe legendarul golgheter Dudu Georgescu.

Cel mai bun marcator din toate timpurile al primei ligi din România a încetat din viață la vârsta de 76 de ani, la Toronto, în Canada.

Născut la 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a debutat în prima ligă a României la doar 18 ani, evoluând pentru Progresul București, într-o victorie cu 3-0 împotriva Universității Craiova, pe 11 iunie 1969.



Deține în continuare recordul de 252 de goluri în 371 de meciuri

A fost începutul unei cariere strălucitoare. Recordul său de 252 de goluri în 371 de meciuri disputate în primul eșalon al fotbalului românesc este în continuare în picioare.

După un sezon petrecut la CSM Reșița, în 1972/73, s-a transferat la Dinamo București, unde a devenit o legendă a clubului, marcând 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

Golurile sale au contribuit la un deceniu de succes pentru Dinamo București, perioadă în care echipa a câștigat patru titluri de campioană și o Cupă a României. Georgescu a câștigat de patru ori consecutiv titlul de golgheter al campionatului (1975, 1976, 1977 și 1978) și de două ori Gheata de Aur a Europei (33 de goluri în sezonul 1974/75 și 47 de goluri în sezonul 1976/77).

Georgescu a mai marcat 17 goluri în 23 de meciuri disputate în competițiile europene intercluburi și 21 de goluri în 40 de selecții pentru echipa națională a României, între 1973 și 1984.

Ulterior, a mai evoluat pentru SC Bacău (1983–1984), Gloria Buzău (1984–1986), Flacăra Moreni (1986), Muscelul Câmpulung Muscel (1987) și Unirea Urziceni (1987–1988). Ultimul său gol în prima ligă a fost marcat pentru Flacăra Moreni, împotriva fostei sale echipe, Dinamo București, chiar în urmă cu 40 de ani, în această zi”, a transmis UEFA.

Revenind în prezent, moartea sa a șocat o lume întreagă, fostul jucător decedând în Canada, acolo unde trăia. Potrivit informațiilor disponibile până acum, decesul său este considerat unul suspect, fiind luată în calcul inclusiv ipoteza unei crime.