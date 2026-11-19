Ceea ce trebuia să fie un final de an minunat pentru Alexander Zverev (29 de ani), jucătorul care a devenit numărul 1 mondial, în perioada aceasta fiind angrenat la Turneul Campionilor de la Torino, este o perioadă controversată: liderul ATP se confruntă cu o nouă plângere din partea fostei sale partenere, care anterior i-a intentat un proces pentru vătămare corporală.

Alexander Zverev (dreapta) se află într-o situație delicată cu fosta parteneră Foto: EPA

Campion la două Grand Slam-uri în acest an, Roland Garros şi US Open, Zverev are parte de o nouă problemă - un tribunal din Berlin a confirmat, miercuri, într-un comunicat, primirea plângerii, adăugând că nu a fost încă stabilită nicio dată pentru audiere.

O înțelegere amiabilă și obligația ca tenismenul să achite 200.000 de euro

Brenda Patea, care în 2024 acceptase o înţelegere amiabilă prin care se încheia procedura declanşată de acuzaţiile sale de abuz fizic, acuză, între timp, de o „prezentare inexactă” a acestui rezultat judiciar. Pentru context, la o zi după primul său titlu de Grand Slam la Paris, la începutul lunii iunie 2026, jucătorul german declarase pentru cotidianul „L'Équipe”: „Ştiţi că s-a dovedit că acuzaţiile de violență erau false? Am făcut tot ce am putut şi nevinovăţia mea a fost dovedită”. După ce, în iunie, în urmă cu doi ani, justiţia germană a acceptat o înţelegere amiabilă între cele două părţi şi nu s-a pronunţat asupra aspectului vinovăţiei, Zverev a fost obligat să plătească suma de 200.000 de euro, ca între timp să beneficeze de prezumţia de nevinovăţie. „Domnul Zverev nu a fost găsit vinovat, dar nici nu a fost declarat nevinovat. Prin urmare, nu poate pretinde că i s-a dovedit nevinovăţia”, atrage atenția avocatul fostei sale partenere, spunând că recentele declaraţii ale lui Zverev contravin, de asemenea, „unui acord încheiat între cele două părţi cu câteva săptămâni în urmă, conform căruia acuzaţiile nu trebuiau discutate în public”. În situația dată, fosta sa parteneră îi solicită lui Zverev să se angajeze să nu mai repete declaraţiile pe care le consideră defăimătoare, precum şi o „despăgubire financiară”. De cealaltă parte, avocaţii lui Zverev sunt de părere că jucătorul nu ar fi făcut decât să „îşi exprime convingerea personală că a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a respinge acuzaţiile aduse împotriva sa şi consideră că nevinovăţia sa a fost confirmată de rezultatul procedurii penale”.

Jucătorul care arată că nimic nu este imposibil

La cei 29 de ani ai săi, Zverev scrie istorie în „sportul alb”, în urmă cu câteva săptămâni asigurându-și locul 1 ATP. Reușita lui Zverev este cu atât mai mare cu cât, încă de pe vremea când avea patru ani, a fost diagnosticat cu diabet. Îndelungă vreme, neamțul a ținut acest lucru departe de public, în ultimii ani vorbind cu asumare și recunoștință despre sprijinul familiei, care i-a asigurat condițiile pentru tenisul de performanță. Diagnosticat cu diabet tip 1 din primii ani de viață, Zverev a făcut public diagnosticul în 2022, după ce ani la rând preferat să păstreze discreția, cu toate că deseori este nevoit să-și injecteze insulină chiar în timpul meciurilor.