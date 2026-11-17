Echipa națională de fotbal a României a ratat ocazia de a-și salva onoarea în faza grupelor din Liga Națiunilor, selecționata lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pierzând, marți, duelul din deplasarea de la Zenica, unde Bosnia-Herțegovina s-a impus cu 2-1. În situația dată, „tricolorii” încheie grupa pe ultimul loc, având trei puncte din șase meciuri, după victoria cu Polonia.

Daniel Bîrligea (stânga) a înflăcărat speranțele României Foto: Sportpictures

Deși lucrurile începuseră promițător, iar Daniel Bîrligea (26 de ani) adusese România la conducere pe tabelă, încă din minutul șase, după un gol care a animat suflarea „tricolorilor”, scenariul n-a decurs în favoarea țării noastre. Spre finele primei părți de joc, bosniacii au echilibrat scorul prin Benjamin Tahirović (32 de ani), în minutul 44, profitând de o eroare a lui Andrei Rațiu (28 de ani), ca în cele din urmă să-și adjudece victoria, mulțumită lui Esmir Bajraktarević (21 de ani), în minutul 82.

Ce urmează pentru țara noastră: următoarele emoții, în martie

În perspectiva acestui duel, România spera să poată evita barajul pentru menținerea în Liga B, dacă ar fi reușit să învingă Bosnia-Herțegovina, iar Polonia ar fi obținut cel mult o remiză în partida cu Suedia. În realitate, însă, România termină pe ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor și o așteaptă un meci de baraj de rămânere în Liga B cu o echipă care termină pe locul doi în Liga C - până acum, și-au asigurat locul la baraj patru naționale: Belarus, Cipru, Estonia și Insulele Feroe. Barajele se vor disputa în dublă manșă, în martie 2027. Tragerea la sorți pentru faza eliminatorie și barajele din Liga Națiunilor va avea loc la finalul acestei săptămâni, vineri, 20 noiembrie, de la ora 14.00, la Nyon, în Elveția.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia: 2-1

Bosnia și Herţegovina-România: 2-1

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 14p;

2. Bosnia și Herțegovina: 11p;

3. Polonia: 5p;

4. România: 3p.