 De necrezut: Ronaldinho a revenit pe teren într-un meci oficial la 46 de ani
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De necrezut: Ronaldinho a revenit pe teren într-un meci oficial la 46 de ani

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Ronaldinho este din nou în centrul atenției în „sportul rege”, unde brazilianul, între timp ajuns la 46 de ani, a revenit pe teren într-un meci oficial. Fostul fotbalist legitimat la FC Barcelona a evoluat din nou la firul ierbii, după 11 ani de la ultima sa partidă oficială, jucând o pentru Ravenna FC, în victoria cu 2-0 asupra lui Forlì FC, duminică, în Serie C și punând chiar umărul la unul din golurile echipei sale.

Ronaldinho a revenit într-un meci oficial, după 11 ani
Ronaldinho a revenit într-un meci oficial, după 11 ani Foto: EPA

Apariția lui Ronaldinho pe teren a impulsionat Serie C, fiind o „lovitură” uriașă de imagine pentru Ravenna, care se conturează, astfel, drept un ambiţios club în eșalonul al treilea italian. Capacitatea stadionului a fost mărită de la 5.000 la 6.800 de locuri, marginea terenului fiind „înțesată” de fotografi şi reporteri, meciul fiind televizat pe deoparte și, totodată, disponibil în toată lumea pe YouTube. 

A jucat în aceeași echipă cu fotbaliști care au crescut urmărindu-l în „sportul rege”

Ronaldinho a părăsit terenul la pauză, după ce a dat mâna cu coechipierii săi și s-au îmbrățișat. „A fost minunat să văd atâţia tineri fotbalişti care au crescut urmărindu-mă jucând şi care, acum, păşesc pe teren alături de mine”, au fost cuvintele lui Ronaldinho, la ieşirea de pe teren. După victoria sa, Ravenna este a doua în clasamentul Grupei B din Serie C, cu 32 de puncte și ar mai putea avea partide cu Ronalhindo pe teren, care spune că s-ar întoarce, dacă va mai fi chemat de președintele clubului. În efortul său de a construi o nouă imagine clubului, clubul italian anunţase transferul lui Ronaldinho, încă din iunie, iar o prezentare oficială a avut loc la sfârşitul lunii august, însă fostul mare jucător a avut parte e un tratament preferențial, fără a se pregăti pentru sezonul în curs alături de echipă şi ajungând în Italia cu doar câteva zile înainte de meciul din acest weekend. Câștigător al Balonului de Aur în 2005, Ronaldinho numără, printre altele, două titluri de campion al Spaniei și o Liga Campionilor cu FC Barcelona și un titlu de campion în Italia cu AC Milan, fiind totodată campion mondial, în 2002, când Brazilia își impunea supremația. 

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