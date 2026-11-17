Naționala lui Gheorghe Hagi (61 de ani) își măsoară forțele cu Bosnia-Herțegovina, programat marți, în deplasare, de la 21.45, pe Antena 1, în ceea ce reprezintă ultimul meci din grupa de Liga Națiunilor. „Tricolorii” au avantajul moral al mult așteptatei primei lor victorii în mandatul lui Hagi și speră să profite de faptul că pentru bosniaci partida nu are nicio miză, așa încât să aibă o șansă să scape de ultimul loc din grupă și să urce pe al treilea.

Gheorghe Hagi, optimist că va califica România la EURO 2026 Foto: Sportpictures

În conferința premergătoare meciului de la Zenica, selecționerul a anunțat că vrea victoria, reluând discursul său despre mentalitatea pe care și-o dorește la prima reprezentativă. „Suntem conştienţi că întâlnim o echipă care a crescut foarte mult. O cunoaştem foarte bine. Ştim că ne aşteaptă un joc greu, dar sperăm să fie o partidă frumoasă. Am pierdut la Bucureşti, dar sperăm ca acum să câştigăm. Fotbalul înseamnă duel. Trebuie să stăm foarte bine, să facem un efort foarte mare. Trebuie să avem atitudine şi trebuie să facem acelaşi meci pe care l-am făcut la Bucureşti împotriva Poloniei. Polonia e o echipă iute, Bosnia e mai puternică, trebuie să avem calitate. 100% victoria aduce bucurie, fericire, încredere. Lucrurile au arătat foarte bine, în ultimele două zile, băieţii sunt optimişti. Nu trebuie să mai facem greşelile făcute la meciurile anterioare, să marcăm noi primii, dar trebuie să jucăm bine toate cele 90 de minute. Bosnia a crescut foarte mult, am simţit asta la noi acasă”, a punctat Hagi.

România își pune speranțele, printre alții, în Daniel Bîrligea, fotbalistul din Serie A care a fost anunțat titular: „O să avem două-trei schimbări, nu am primul 11, dar Daniel va juca, trebuie să împartă minutele cu Coman (n.r. Florinel Coman), sunt valoroşi amândoi, dar diferiţi ca stil. Sunt doi jucători foarte buni pentru echipa naţională, sunt total diferiţi ca stil, dar amândoi sunt atacanţi şi le place golul - şi Coman a marcat, nu? (n.r. golul a fost anulat), lucruri care contează pentru un număr nouă. Jocul cu Polonia a fost foarte bun timp de 90 de minute”.

„O cunosc, m-am născut cu ea, ştiu să o gestionez”

Selecţionerul a mărturisit că se simte foarte apreciat în România şi că își dorește să ducă țara la EURO 2026: „Eu cred că sunt iubit acasă foarte mult, simt asta. E clar că există şi critică, mai ales când pierzi, trebuie să-i faci faţă. Trebuie să rezistăm presiunii, cine nu rezistă, cade, nivelul e foarte mare. O cunosc, m-am născut cu ea, ştiu să o gestionez, sper să facem lumea fericită şi să câştigăm. Să facem tot posibilul să mergem înainte - dacă te uiţi în spate avem istorie, trecut, putem construi un viitor foarte frumos, să mergem pe această direcţie, împreună cu suporterii şi media putem face o treabă bună împreună ca să ducem România unde a mai fost. Sper ca şi eu să duc echipa României la Europene! Obiectivul meu şi scopul meu numărul 1 e să fac echipa României să joace un fotbal european, foarte bun. Trebuie să avem posesie, să ne propunem să avem această posesie. Dacă ai posesie, controlezi ritmul jocului şi intensitatea. După, mingea se pierde şi devine al doilea principiu al meu, să creezi presiune adversarului. Dacă le vom face foarte bine, cred că putem ajunge la un moment dat să ne amintim de «Generaţia de Aur», cum juca şi ce rezultate avea, jucam de la egal la egal cu orice echipă din lumea asta. Acesta este singurul obiectiv: să depăşim «Generaţia de Aur», e unicul obiectiv pe care îl văd, nu există altul. Există doar trecut în rest, în faţă trebuie să construim viitorul şi să-l facem foarte bun, aşa cum a fost la Europeanul din 2024”.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia: 2-1

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 13p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 3p.