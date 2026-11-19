Un jucător pe care Chelsea Londra plătea nu mai puțin de 70 de milioane de euro a trecut prin momente de mare încercare, între timp mărtusind că i-au trecut prin minte inclusiv gânduri suicidare. Mykhaylo Mudryk (25 de ani) a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce fotbalistul ucrainean a ajuns în centrul unui scandal de dopaj, care i-a pus cariera „pe pauză” nu mai puțin de 20 de luni.

Mykhaylo Mudryk a trecut prin clipe cumplite, după suspendarea pentru dopaj Foto: EPA

Într-un interviu pe îndelete, jucătorul a recunoscut ce impact uriaș a avut asupra sa suspendarea, lansând totodată acuzații asupra Federației Ucrainene de Fotbal și susținând că substanța interzisă ar fi ajuns în corpul său pe când se afla la echipa națională.

„Am început să beau alcool și să plâng”, spune Mudryk, care ajungea la Chelsea, în ianuarie 2023, după ce londonezii îi plăteau și Șahtior Donețk nu mai puțin de 70 de milioane de euro celor de la Șahtior Donețk. Suma, una record pentru un fotbalist ucrainean, contura așteptări uriașe, doar că viitorul avea alte planuri. În tricoul formației londoneze, atacantul a strâns 73 de apariții și a înscris 10 goluri - totul avea să se schimbe în decembrie 2024, când a intervenit o suspendare provizorie, după un test antidoping pozitiv: substanța depistată în organismul său a fost meldonium.

„Am simțit de parcă m-a aruncat cineva de pe o clădire”

Vestea l-a impactat profud pe Mudryk, căruia i-a trecut prin cap inclusiv varianta sinuciderii: „Nu mi-a venit să cred, când am aflat că rezultatul testului antidoping e pozitiv. Am simțit de parcă m-a aruncat cineva de pe o clădire. Doar că, într-un vis sau într-un coșmar, te mai și trezești. În cazul meu, am simțit de parcă eram într-o cădere interminabilă. Situația m-a afectat teribil din punct de vedere mental. Am început să beau alcool și să plâng. La un moment dat, am vrut să mă sinucid, dar apoi am realizat că nu aceasta e soluția“.

Analizând cum ar fi putut ajunge meldonium în organismul său, fotbalistul consideră că responsabilitatea aparține medicului de la echipa națională a Ucrainei. „Mediul, situaţia de la echipa naţională a Ucrainei... Nu ar fi trebuit să existe niciodată. Probabil că nu am spus-o public, încă, dar o spun acum: nu am auzit niciodată de un medicament precum meldonium. Este o substanţă pe care o poţi obţine doar în Europa de Est. Ar fi putut intra în corpul meu doar în Ucraina. Nu există un astfel de medicament în Anglia”, adăugând ferm că naționala țării sale ar fi cea responsabilă.

Suspendat pentru patru ani, în primă fază

Dacă, inițial, fotbalistul s-a confruntat cu perspectiva unei suspendări de patru ani, dictată de Federația Engleză de Fotbam, apelul depus la Tribunalul de Arbitraj Sportiv a venit cu o sancțiune mai blândă, iar pedeapsa finală a fost echivalentă cu perioada deja executată, anume 20 de luni. Atunci, Mudryk a acceptat că a încălcat regulile antidoping și a revenit la fotbal, în iulie 2026, după aproximativ un an și opt luni de suspendare, răstimp în care ar fi cheltuit milioane de lire sterline pentru avocați, pregătire fizică și fizioterapie. Orientativ, într-un caz similar, fosta jucătoare de tenis Maria Sharapova a primit o suspendare de doi ani pentru utilizarea aceleiași substanțe, ca ulterior, Tribunalul de Arbitraj Sportiv să-i reducă pedeapsa la 15 luni.

În cele din urmă, după ce a revenit în fotbal și a apărut pentru Chelsea în timpul unui turneu de pregătire din Asia, Mudryk s-a alăturat celor de la Tottenham Hotspur, chiar în ziua încheierii perioadei de transferuri - la formația londoneză, ucraineanul a regăsit un antrenor pe care îl cunoaște foarte bine, pe nimeni altul decât Roberto De Zerbi (47 de ani), fostul său tehnician de la Șahtior. În prezent, fotbalistul speră să poată lăsa în urmă perioada foarte dificilă și să-și relanseze cariera.