Apariție discretă, dar de efect! David Popovici, alături de iubita sa, la inaugurarea unei noi arene sportive

David Popovici și Taisia Nițuleasa au fost împreună la un eveniment important dedicat sportului românesc. Cei doi au participat sâmbătă, 14 noiembrie, la inaugurarea Allianz-Țiriac Summer Arena, noul complex sportiv realizat de Ion Țiriac în urma unei investiții de 7,5 milioane de euro. Campionul la înot și partenera sa au atras atenția invitaților, mai ales că aparițiile lor publice împreună sunt destul de rare.

David Popovici, apariție rară alături de iubita lui, Taisia Nițuleasa Foto: Instagram

Evenimentul organizat cu ocazia deschiderii oficiale a noii baze sportive a reunit mai multe nume cunoscute din lumea sportului. Printre invitați s-au numărat Ana Maria Brânză, Camelia Potec și Alina Dumitru, care au fost prezente la inaugurarea proiectului dezvoltat de omul de afaceri Ion Țiriac.

David Popovici nu a venit singur, ci a fost însoțit de iubita sa, Taisia Nițuleasa. Pentru această ocazie, înotătorul a ales o ținută lejeră, dar îngrijită, în timp ce partenera lui a mizat pe o combinație vestimentară simplă și elegantă. Aceasta a purtat o bluză roșie, pantaloni albi și pantofi în nuanțe de crem.

Cei doi au socializat cu invitații și au profitat de ocazie pentru a vedea facilitățile complexului, inclusiv zona bazinului de înot.

Ce facilități are noua bază sportivă inaugurată de Ion Țiriac

1/2 Cum au apărut cei doi la inaugurarea noii arene sportive Foto: Cancan

Proiectul Allianz-Țiriac Summer Arena se întinde pe o suprafață de 3.877 de metri pătrați și cuprinde spații moderne pentru practicarea mai multor discipline sportive. Investiția de 7,5 milioane de euro a permis amenajarea unui bazin de înot, a unei săli de scrimă și a unui spațiu destinat antrenamentelor de judo.

Bazinul este unul dintre punctele importante ale complexului. Acesta are o lungime de 50 de metri, 10 culoare și o adâncime de doi metri. În plus, este dotat cu blocstarturi și un sistem de cronometrare OMEGA, utilizat și în cadrul competițiilor oficiale.

Nici celelalte discipline nu au fost neglijate. Sala de scrimă are o suprafață de 128 de metri pătrați și include piste speciale pentru antrenamentele copiilor. Pentru judo a fost amenajat un spațiu de 400 de metri pătrați, dotat cu saltele tatami.

Mii de sportivi ar urma să folosească noile facilități

Noua bază a fost concepută atât pentru sportivii de performanță, cât și pentru copiii care își doresc să descopere aceste discipline. Potrivit estimărilor investitorului, aproximativ 36.000 de sportivi ar urma să beneficieze de facilitățile complexului în primul an de funcționare.

Totodată, inaugurarea vine cu o schimbare și pentru patinoarul din apropiere, care va purta de acum numele Allianz-Țiriac Winter Arena.

Deschiderea noii baze sportive este însoțită și de activități dedicate celor mici. Organizatorii au pregătit cursuri gratuite de înot, scrimă și judo pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani.

Primele antrenamente sunt programate să înceapă luni, 16 noiembrie, iar copiii vor putea testa noile spații și vor avea ocazia să descopere sporturile pentru care au fost amenajate facilitățile complexului.