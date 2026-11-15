 Selly, surpriză pentru iubita lui! Smaranda Știrbu a devenit medic rezident: „Felicitări, doamna doctor!”
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Selly, surpriză pentru iubita lui! Smaranda Știrbu a devenit medic rezident: „Felicitări, doamna doctor!”

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Selly a avut un motiv de sărbătoare și a împărtășit momentul cu urmăritorii de pe rețelele de socializare. Acesta a publicat un videoclip în care apare îmbrățișând-o pe Smaranda Știrbu, alături de un mesaj special prin care o felicită pentru o reușită importantă din cariera sa.

Selly și Smaranda.
Selly și Smaranda. Foto: Arhiva Click!

Mai exact, Smaranda a devenit oficial medic rezident, iar Selly nu a lăsat acest moment să treacă neobservat. Acesta o felicită și este mândru de ea pentru fiecare reușită, dând dovadă astfel că este un partener demn de apreciat. 

Selly: „Te iubesc cel mai mult!”

Din imaginile publicate se poate observa că cei doi au sărbătorit împreună vestea, iar influencerul a ținut să marcheze public reușita partenerei sale. Îmbrățișarea surprinsă în videoclip și cuvintele alese de Selly au transformat postarea într-un moment special, dedicat unei etape importante din viața Smarandei.

„Felicitări, te iubesc cel mai mult! Oficial, dna. dr. rezident Smaranda Știrbu”, este mesajul transmis de acesta.

„Felicitări! Sunteți atât de frumoși împreună!”

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, astfel că în secțiunea de comentarii a postării de pe Instagram mulți au felicitat-o atât pe Smaranda pentru reușita ei, cât și pe ea și Selly pentru relația frumoasă pe care o au. 

„Felicitări, doamna doctor Smaranda Știrbu! Mult succes în tot ceea ce faci!”

„Felicitări, Smara! Sunt mândră de tine! Mult succes în continuare!”

„Felicitări! Sunteți atât de frumoși împreună!”

„Felicitări! Mult succes!”

„Genul acesta de iubire. Felicitări!”

Ce spune Selly despre căsătoria cu Smaranda

Selly și Smaranda formează un cuplu de mai mulți ani și au ales să fie destul de discreți în ceea ce privește relația lor. De-a lungul timpului, au existat și întrebări despre o posibilă căsătorie, iar influencerul nu s-a ferit să vorbească despre acest subiect. Acesta a mărturisit că el și partenera sa preferă să lase lucrurile să decurgă de la sine și că, în opinia lui, căsătoria reprezintă mai degrabă un gest simbolic.

„Ne înțelegem foarte bine. Ne respectăm. Ne iubim. Chiar atunci când ne-am combinat, niciunul dintre noi nu se aștepta să fim chiar atât de compatibili. Căsătoria e o chestie simbolică. Instituția căsătoriei nu cred că mai contează atât de mult. Probabil că la un moment dat se va întâmpla, dar noi lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Oricum suntem foarte tineri.

Mie îmi place foarte mult că am lângă mine o parteneră la fel de ocupată și o fată independentă care vrea să își croiască drumul ei în viață, și mi se pare cel mai important. De multe ori se întâmplă ca Smaranda să termine chiar mai târziu decât mine, ea învață foarte mult. Medicina este foarte grea, iar să fii medic e o meserie nobilă și o apreciez foarte mult. Eu nu aș putea niciodată să fac așa ceva, mi se pare imposibil de greu”, a spus influencerul în urmă cu ceva timp, potrivit informațiilor apărute în presă.

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