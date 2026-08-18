 Selly, despre echilibrul dintre carieră și viața personală alături de Smaranda: „Ne-am văzut unul pe celălalt evoluând”
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Selly, despre echilibrul dintre carieră și viața personală alături de Smaranda: „Ne-am văzut unul pe celălalt evoluând”

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Într-un interviu deschis, Selly vorbește despre povestea de dragoste care a început în liceu și a rezistat peste ani. Creatorul de conținut dezvăluie cum își împart timpul între afaceri și gărzi, dar și cum reușesc să îmbine munca cu vacanțele. 

Cum reușesc Selly și Smaranda Știrbu să-și împartă timpul/ sursa Instagram
Cum reușesc Selly și Smaranda Știrbu să-și împartă timpul/ sursa Instagram

Relația dintre Selly și Smaranda Știrbu a debutat în băncile liceului și s-a transformat, de-a lungul timpului, într-unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din spațiul public.

Mândru de iubita sa: „A învățat enorm, medicina te formează uman”

Selly a mărturisit că parcursul universitar al Smarandei a fost o dovadă clară de disciplină și determinare, fiind martor la toate sacrificiile cerute de una dintre cele mai dificile facultăți.

 „Sunt foarte mândru de ea. Oricine a trecut prin Facultatea de Medicină știe cât de multă muncă, disciplină și sacrificiu stau în spatele unei diplome de medic. Este un drum lung, dificil și foarte solicitant. O respect enorm pentru seriozitatea cu care a tratat fiecare etapă și pentru faptul că nu a căutat niciodată scurtături. Medicina te formează nu doar profesional, ci și uman, te învață empatie, răbdare și responsabilitate”, a spus Selly potrivit Viva.

Ce îi ajută cel mai mult pe Selly și Smaranda 

Pentru Selly și Smaranda Știrbu, relația s-a construit în timp, înainte ca fiecare dintre ei să ajungă să aibă proiecte și cariere tot mai solicitante.

Cei doi se cunosc încă din perioada liceului și au trecut împreună prin mai multe etape ale vieții.

„Dar, dincolo de profesii, cred că ne aseamănă valorile. Ne știm din liceu, am crescut practic împreună și cred că asta este partea cea mai importantă. Am trecut prin etape foarte diferite ale vieții și ne-am văzut unul pe celălalt evoluând. Dincolo de profesii, proiecte sau succes, cred că asta este fundația relației noastre.”

Smaranda Știrbu, moment emoționant la Nibiru

Smaranda Știrbu a avut parte de un moment emoționant la festivalul Nibiru, unde melodia „Ani de liceu”, interpretată de Stela Enache, i-a trezit amintiri din perioada adolescenței.

Iubita lui Selly nu și-a putut stăpâni emoțiile și a început să plângă, iar momentul a fost surprins și distribuit în mediul online chiar de partenerul ei.

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