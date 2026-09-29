Daniela Gyorfi, postare sfâșietoare la 13 ani de la moartea mamei sale: „Te iubesc!”

Daniela Gyorfi retrăiește, în fiecare an, una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. Data de 29 septembrie îi amintește artistei de pierderea mamei sale, Anica Diță, femeia care s-a stins în urmă cu 13 ani, după ani întregi în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Daniela Gyorfi și mama sa. Foto: Facebook/Instagram

Pierderea mamei a lăsat o rană profundă în sufletul cântăreței, care a vorbit de-a lungul timpului în repetate rânduri despre relația specială pe care a avut-o cu aceasta și despre anii dificili prin care au trecut împreună.

Daniela Gyorfi, mesaj dureros pentru mama sa

Pe rețelele de socializare, Daniela Gyorfi a publicat o fotografie mai veche în care apare alături de mama sa, însoțită de un mesaj emoționant. Artista a mărturisit că au trecut 13 ani de când Anica Diță nu mai este alături de ea, însă dorul nu a dispărut.

„13 ani fără tine. Te iubesc!”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Mama artistei a rămas imobilizată la pat după un accident

Viața Anicăi Diță a fost marcată de probleme de sănătate încă de la vârsta de 33 de ani. Potrivit mărturisirilor făcute de Daniela Gyorfi, femeia a suferit un accident în timp ce spăla geamurile locuinței și a rămas imobilizată la pat.

Artista a povestit că avea doar 11 ani când a fost nevoită să se maturizeze și să își ajute mama, devenind parte importantă din îngrijirea acesteia.

„Era pe 9-10 August, în ’80’, țin minte că am venit acasă și mama făcea curat. Stăteam cu bunica mea, la etajul unu’. Mama spăla prin casă și a zis «mă duc pe balcon, să spăl geamurile» (...) Ca în alte dăți, ea spăla și pe dinafară (...) a coborât, s-a dus prin curtea blocului, a urcat (...) Când a spălat geamurile pe dinăuntru a udat balconul, s-a udat scara ai metalică cu ceva care a alunecat. (...) Ea a pus un picior, a făcut un pas, doi, trei, s-a întins, s-a dezechilibrat și a căzut în picioare (...) Căzând în picioare s-a dezechilibrat iarăși și a căzut în șezut, pe spate. (...) În iarba din fața blocului erau țevi tăiate și a căzut cu coloana în aceea țeavă”, a declarat Daniela Gyorfi, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube „theXclusive”.

„Cum te strânge mama ta la piept nu o să te strângă nimeni”

Legătura dintre Daniela Gyorfi și mama sa a fost una extrem de puternică, iar dispariția Anicăi Diță a lăsat un gol pe care artista spune că îl simte și astăzi.

În urmă cu aproximativ trei ani, cântăreața vorbea despre dorul pe care îl poartă mamei sale și despre momentele în care merge la cimitir pentru a o vizita. Daniela Gyorfi mărturisea atunci că îi lipsesc în special căldura și înțelegerea pe care le primea de la mama sa.

„Cum te strânge mama ta la piept nu o să te strângă nimeni. Îmi lipsește căldura și înțelegerea mamei. Am iubit-o și o iubesc și acum. Când mă duc la cimitir, la ea, îmi vine să intru în groapa aia. Am rămas de zece ani de zile cu o mare tristețe. După moartea mamei mele nu mai vreau să mai aud de ziua mea. Nu mai vreau”, a spus Daniela Gyorfi în cadrul podcastului “Laivu' lu' Enache”.