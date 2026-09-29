 Daniela Gyorfi, postare sfâșietoare la 13 ani de la moartea mamei sale: „Te iubesc!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Daniela Gyorfi, postare sfâșietoare la 13 ani de la moartea mamei sale: „Te iubesc!”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Daniela Gyorfi retrăiește, în fiecare an, una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. Data de 29 septembrie îi amintește artistei de pierderea mamei sale, Anica Diță, femeia care s-a stins în urmă cu 13 ani, după ani întregi în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Daniela Gyorfi și mama sa.
Daniela Gyorfi și mama sa. Foto: Facebook/Instagram

Pierderea mamei a lăsat o rană profundă în sufletul cântăreței, care a vorbit de-a lungul timpului în repetate rânduri despre relația specială pe care a avut-o cu aceasta și despre anii dificili prin care au trecut împreună. 

Daniela Gyorfi, mesaj dureros pentru mama sa

Pe rețelele de socializare, Daniela Gyorfi a publicat o fotografie mai veche în care apare alături de mama sa, însoțită de un mesaj emoționant. Artista a mărturisit că au trecut 13 ani de când Anica Diță nu mai este alături de ea, însă dorul nu a dispărut.

„13 ani fără tine. Te iubesc!”, a scris artista pe rețelele de socializare. 

Mama artistei a rămas imobilizată la pat după un accident

Viața Anicăi Diță a fost marcată de probleme de sănătate încă de la vârsta de 33 de ani. Potrivit mărturisirilor făcute de Daniela Gyorfi, femeia a suferit un accident în timp ce spăla geamurile locuinței și a rămas imobilizată la pat.

Artista a povestit că avea doar 11 ani când a fost nevoită să se maturizeze și să își ajute mama, devenind parte importantă din îngrijirea acesteia.

„Era pe 9-10 August, în ’80’, țin minte că am venit acasă și mama făcea curat. Stăteam cu bunica mea, la etajul unu’. Mama spăla prin casă și a zis «mă duc pe balcon, să spăl geamurile» (...) Ca în alte dăți, ea spăla și pe dinafară (...) a coborât, s-a dus prin curtea blocului, a urcat (...) Când a spălat geamurile pe dinăuntru a udat balconul, s-a udat scara ai metalică cu ceva care a alunecat. (...) Ea a pus un picior, a făcut un pas, doi, trei, s-a întins, s-a dezechilibrat și a căzut în picioare (...) Căzând în picioare s-a dezechilibrat iarăși și a căzut în șezut, pe spate. (...) În iarba din fața blocului erau țevi tăiate și a căzut cu coloana în aceea țeavă”, a declarat Daniela Gyorfi, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube „theXclusive”.

„Cum te strânge mama ta la piept nu o să te strângă nimeni”

Legătura dintre Daniela Gyorfi și mama sa a fost una extrem de puternică, iar dispariția Anicăi Diță a lăsat un gol pe care artista spune că îl simte și astăzi.

În urmă cu aproximativ trei ani, cântăreața vorbea despre dorul pe care îl poartă mamei sale și despre momentele în care merge la cimitir pentru a o vizita. Daniela Gyorfi mărturisea atunci că îi lipsesc în special căldura și înțelegerea pe care le primea de la mama sa.

„Cum te strânge mama ta la piept nu o să te strângă nimeni. Îmi lipsește căldura și înțelegerea mamei.  Am iubit-o și o iubesc și acum. Când mă duc la cimitir, la ea, îmi vine să intru în groapa aia. Am rămas de zece ani de zile cu o mare tristețe. După moartea mamei mele nu mai vreau să mai aud de ziua mea. Nu mai vreau”, a spus Daniela Gyorfi în cadrul podcastului “Laivu' lu' Enache”.

Ghid de cumpărături

Cat castiga un roman in Irlanda png
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!” Fapt divers
victor slav instagram jpg
Cum arată fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav. Aniversarea de 10 ani, sărbătorită alături de tatăl ei: „Nu știu când au trecut” Vedete românești
image
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător” adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Cum s-a transformat dezastrul din Nations League în bucurie națională? Detaliile care îi arată drumul lui Hagi pentru România www.fanatik.ro
image
Reacţia unui student la campusul de 32 mil. € al Universităţii Victor Babeş "A depăşit aşteptările, excelent" observatornews.ro
image
Un bărbat a plecat spre Polinezia, dar barca i s-a stricat pe drum. A rămas pe o insulă timp de 32 de ani. Singur www.antena3.ro
image
Siegfried Mureșan explică ce a înțeles din mesajul lui Nicușor Dan: „Singura soluție pentru încheierea crizei este votarea Guvernului propus” www.gandul.ro
image
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gheorghe Moldovan şi-a pus capăt zilelor, la 30 de ani, chiar în casa soţiei, cu care se afla în divorţ. Mesajul tulburător as.ro
image
Denise Rifai revine pe micul ecran. La ce post TV va putea fi văzută și ce emisiune i se pregătește playtech.ro
image
Fratele unui fost fotbalist de la U Cluj, atacat cu toporul și internat la ATI! www.fanatik.ro
image
Primele IMAGINI cu Ema Uta după scandalul din parcarea Lidl! Cum arăta după ce fostul iubit ar fi agresat-o www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mereu năstrușnicul Harry! Prințul a sărit cu parașuta în Canada și a ținut mult s-o sune imediat pe Meghan okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul Scutului de la Battersea: o armă pentru un războinic sau o ofrandă pentru zei? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
roxana ionescu
Roxana Ionescu, dezvăluiri despre lupta cu kilogramele: „Am făcut injecții în burtă” Vedete românești
Gabriela Prisăcariu despre plecarea lui Dani jpg
„Îmi este greu fără Dani”. Gabriela Prisăcariu, mărturisire sinceră după plecarea soțului în Malta pentru filmările „Power Couple” Vedete românești
Cătălin și Georgiana Moroșanu jpg
Cătălin Moroșanu, apariție rară alături de Georgiana, soția sa. De ce își împart viața între București și Iași Vedete românești
Jane Fonda foto GettyImages 2152927976 jpg
Jane Fonda, apariție spectaculoasă pe podium la Paris Fashion Week, la 88 de ani. Actrița a dansat cu Kristen Bell Vedete internaționale
Theo Rose și Anghel Damian (1) jpg
Theo Rose și Anghel Damian au sărbătorit doi ani de căsnicie. Mesajul artistei: „Era stare de alertă” Vedete românești
heidi klum paris getty jpg
Heidi Klum, decolteu amețitor pe podium la Paris! Vedete internaționale
costi max si tatal lui
FotoCosti Max, gest emoționant pentru tatăl său. Și-a îndeplinit o promisiune veche: „Am văzut-o ca pe o misiune” Vedete românești
Damian Drăghici și Cristina Stroe (1) jpg
Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit în secret. Cum au făcut anunțul Vedete românești
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net