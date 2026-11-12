 Corina Caciuc, victorie în instanță după un proces dificil! Ce a declarat partenera lui Laurențiu Reghecampf: „Am fost rănită”
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Corina Caciuc, victorie în instanță după un proces dificil! Ce a declarat partenera lui Laurențiu Reghecampf: „Am fost rănită”

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Corina și Laurențiu Reghecampf au obținut o victorie importantă în instanță în procesul intentat unui jurnalist clujean, în urma apariției mai multor materiale de presă considerate defăimătoare la adresa antrenorului. 

S-a făcut dreptate pentru Corina Caciuc
S-a făcut dreptate pentru Corina Caciuc Foto: Arhivă

Tribunalul Ilfov a admis în parte atât acțiunea în răspundere delictuală formulată de Corina Caciuc, cât și cererea de intervenție principală depusă în nume propriu de Laurențiu Reghecampf.

Litigiul a vizat articole publicate pe site-urile Ziarul de Cluj și Strict Secret, deținute de jurnalist, cuplul solicitând instanței eliminarea textelor și repararea prejudiciului de imagine suferit.

50.000 de lei despăgubiri morale, ștergerea articolelor și scuze publice

Potrivit hotărârii pronunțate de magistrații Tribunalului Ilfov la data de 20 martie 2025, pârâții – Liviu Doru Alin, societatea Alexa Partners și societatea Pagina Ciudatului SRL – au fost obligați în solidar la plata unor despăgubiri totale de 50.000 de lei, împărțite egal între cei doi reclamanți: 25.000 de lei pentru Corina Caciuc și 25.000 de lei pentru Laurențiu Reghecampf.

În plus, instanța a dispus înlăturarea imediată a materialelor defăimătoare de pe paginile publicațiilor Strict Secret și Ziarul de Cluj, obligându-i totodată pe pârâți să publice scuze oficiale adresate celor doi soți. Imediat după decizie, Corina Reghecampf a oferit o primă declarație în exclusivitate pentru cancan.ro.

„Sunt fericită pentru că, în sfârșit, beneficiez de dreptate! Am fost jignită, rănită și amenințată și consider că Justiția a probat înțelegere față de suferința mea”, a mărturisit soția lui Laurențiu Reghecampf.

Seria proceselor pierdute de jurnalist: de la un milion de lei către „Dăruiește Viață” la dosarele cu Codin Maticiuc și Bogdan Buta.

Soluția pronunțată în favoarea familiei Reghecampf se adaugă unui șir lung de litigii pierdute în instanță de jurnalistul clujean de-a lungul timpului, unele dintre hotărâri fiind deja definitive, iar altele aflându-se în căile de atac.

Pe lista celor care au obținut câștig de cauză împotriva lui Liviu Alexa se mai regăsesc Bogdan Buta (unde instanța a stabilit despăgubiri de 5.000 de euro și 8.000 de lei cheltuieli de judecată împotriva jurnalistului și a firmei Pagina Ciudatului SRL, dosar aflat la Curtea de Apel Cluj), dar și nume cunoscute din spațiul public precum Codin Maticiuc, Ioan Geană, Ramona Porumb, Paul Pădurean și Mirela Susan.

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