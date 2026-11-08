Fosta iubită a lui Russell Brand, dezvăluiri după verdictul de viol! „Dacă nu mă ajuta, probabil aș fi murit”

Actrița Georgina Baillie, fosta parteneră a lui Russell Brand, i-a cerut public actorului de comedie să își recunoască faptele și să își asume responsabilitatea, după ce acesta a fost găsit vinovat de viol și de trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală. Dezvăluiri șocante cu privire la trecutul actorului.

Foto: Facebook/ Instagram

Actrița a fost în centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri din media britanică, atunci când Russell Brand și jurnalistul Jonathan Ross au lăsat mesaje vocale indecente pe telefonul bunicului ei, regretatul actor Andrew Sachs.

Detalii șocante din trecutul lui Russell Brand

În timpul emisiunii de la BBC Radio 2, Jonathan Ross a spus în direct că Brand s-a culcat cu nepoata lui Sachs, fapt ce a stârnit reacții chiar și din partea premierului de atunci, Gordon Brown. În ciuda scandalului din trecut, Georgina Baillie a dezvăluit ulterior că Brand a ajutat-o în momente extrem de dificile, finanțându-i în 2018 internarea într-un centru de reabilitare, o intervenție despre care ea a mărturisit anterior că i-a salvat viața.

Cu toate acestea, vorbind pentru 5 News după pronunțarea verdictului de joi, Baillie a subliniat că actorul trebuie să înfrunte realitatea și să recunoască ceea ce a făcut

„Cel mai important lucru este să-ți recunoști greșelile și să le corectezi pe cât poți. Acum, dacă au dovedit că a făcut aceste lucruri... asta trebuie să se întâmple. Trebuie să repare greșeala”, a spus ea.

Baillie a recunoscut că i-a fost extrem de greu să creadă acuzațiile când au apărut prima dată în 2023, în urma unei anchete jurnalistice realizate de Channel 4, The Times și The Sunday Times.

„Mi s-a părut foarte, foarte dificil să-l asociez cu vreo formă de agresivitate față de o fată, pentru că el venera fetele. Orice femeie care a fost abuzată în vreun fel merită să fie ascultată... El chiar ar trebui să facă ceea ce trebuie, adică, ca dependent în faza de recuperare, să-și repare greșeala”, a spus ea.

„El mi-a salvat viața”

Chiar și cu toate aceste acuzații, fosta iubită a actorului susține că Russell Brand i-a salvat viața în momentul în care a ajutat-o să se interneze în acel centru de reabilitare, lucru pentru care îi va fi recunoscătoare toată viața.

„Este foarte greu să renunți la imaginea cuiva pe care l-ai pus pe un piedestal în memoria ta, pentru că el mi-a salvat viața. Voi fi sinceră, dacă nu aș fi mers la reabilitare, probabil aș fi murit. Așa că îi datorez viața pentru asta”, a mai spus Georgina Baillie.