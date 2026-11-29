Actorul Alex Bogdan a decis să renunțe la inițiativa de a merge în licee pentru a le vorbi adolescenților despre dependența de jocurile de noroc, după ce demersul său a stârnit controverse și reacții împărțite în rândul specialiștilor. Artistul a explicat, într-un mesaj publicat online, că intenția sa nu a fost să țină lecții de psihologie sau să se substituie profesioniștilor, ci să împărtășească experiența personală a celor 16 ani în care s-a confruntat cu această adicție.

Foto: Facebook/Alex Bogdan/Vornehm Volker

După ce a primit atât încurajări, cât și critici din partea unor psihologi și specialiști, actorul a hotărât să facă un pas în spate. Acesta spune că agitația din ultimele zile l-a afectat profund și că nu și-a dorit să provoace un conflict, ci să le ofere tinerilor un mesaj de speranță și să-i încurajeze să ceară ajutor atunci când se confruntă cu probleme.

„Așadar, oameni buni, eu nu mă hrănesc din conflict. Sunt unii care se scaldă în energia asta ca sub ploaia răcoroasă de vară. Eu nu. Mi-a fost oribil zilele astea. Și m-a prins și fix în zilele libere după două luni de filmare. M-a îngenuncheat toată agitația asta. Îmi place calmul, liniștea. De aia, nici prin gândul gândului nu mi-a trecut vreo secundă să deranjez psihologi, să mă pun în locul lor, să mă dau eu vreun expert care merge prin licee să facă prevenție. Cred că nici n-am folosit cuvântul ăsta: prevenție. Și dacă l-am folosit, îmi cer scuze. Departe de mine intenția asta. Eu m-am gândit că după 16 ani petrecuți în iadul ăsta, povestea mea poate să fie ceva pentru acești adolescenți”, a transmis Alex Bogdan.

De ce a renunțat Alex Bogdan la întâlnirile cu liceenii

Actorul a explicat că, în urma discuțiilor și a opiniilor diferite exprimate de specialiști, a preferat să nu continue proiectul în forma în care îl gândise inițial. Deși începuse deja să discute cu psihologi pentru a organiza întâlnirile în echipă, a decis să se oprească, tocmai pentru că nu vrea să existe riscul ca intervenția sa să le facă rău adolescenților.

Alex Bogdan spune că nu a înțeles de ce opiniile celor implicați au fost atât de diferite, în condițiile în care unii au considerat că experiența lui ar putea fi utilă, iar alții au criticat ideea unor astfel de întâlniri în școli.

„Din cele două tabere, eu am ales să o ascult pe prima și să mă opresc. Pentru că eu chiar țin la sănătatea adolescenților. Cum naiba să-mi doresc vreodată să le fac un rău. Așa că m-am oprit. Chiar dacă deja eram în discuții cu psihologi să facem echipă, m-am oprit. Am zis, ok, poate greșesc, hai să nu mă hazardez. Deși toate intențiile mele erau bune. Eu încă nu am un răspuns de ce o tabără zice E RĂU și alta spune E BINE, dar are dreptate doar o singură parte. Cauza asta este incompetența statului român. (...) Am fost dat de toți pereții zilele astea pentru că am vrut să ajut. Și nu e normal așa”, a scris actorul.

În mesajul său, Alex Bogdan a criticat și expunerea constantă a adolescenților la reclamele pentru jocuri de noroc, atât în mediul online, cât și la televizor sau în alte spații publice. El consideră că tinerii sunt confruntați cu astfel de mesaje fără să fie întrebați dacă sunt pregătiți să le gestioneze și fără să beneficieze de un sprijin consistent.

Alex Bogdan a pierdut 150.000 de euro la jocurile de noroc

Actorul a vorbit în repetate rânduri despre experiența sa cu dependența de jocuri de noroc, pe care o descrie drept una dintre cele mai grele perioade din viața sa. A început să joace la cazinou la 22 de ani, iar adicția l-a afectat inclusiv financiar, ajungând să piardă sume considerabile.

În urmă cu trei ani, în podcastul „Vin de-o poveste”, moderat de Radu Țibulcă, Alex Bogdan povestea că pierderile sale au ajuns la aproximativ 150.000 de euro. Actorul a mărturisit că, în anumite perioade, ajungea să piardă în jur de 5.000 de euro pe lună și să rămână fără bani pentru lucrurile de bază. El a regretat public această experiență și a vorbit despre cât de important este ca persoanele care se confruntă cu dependența să nu ascundă problema și să solicite sprijin.

În mesajul recent, actorul a revenit asupra motivului pentru care își dorea să vorbească în licee: să le arate tinerilor că există posibilitatea de a ieși dintr-o situație dificilă și că vulnerabilitatea nu trebuie privită ca o rușine.

Mesajul lui Alex Bogdan despre speranță și sprijinul soției sale

În finalul mesajului, actorul a vorbit despre rolul pe care speranța și soția sa l-au avut în depășirea dependenței. Alex Bogdan a mărturisit că sprijinul primit în perioada în care se confrunta cu adicția a fost esențial și că tocmai despre această experiență voia să le vorbească adolescenților.

„Îmi cer scuze psihologilor și specialiștilor și statului că de atâta am fost eu în stare. Îmi cer scuze sincer că o poveste cu happy end a putut provoca atâta deranj. Eu cred în speranță. Datorită ei sunt aici. Datorită soției mele care nu m-a abandonat și căreia probabil un specialist i-ar fi spus: omu’ e pa, e la revedere, n-ai ce face cu el. Și specialistul ăla ar fi avut dreptate. Așa e. Eram pa și la revedere. Dar omul ăsta a stat lângă mine și m-a adus la lumină. Despre asta mă gândeam să le vorbesc liceenilor. Și despre asta: că nu suntem singuri, că greșim toți, că e voie să cerem ajutor, să fim vulnerabili”, a explicat Alex Bogdan.