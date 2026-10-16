Alex Bogdan, declarație copleșitoare pentru soția sa, după ce Cătălina a întors scaunele la „Vocea României”: „Ea m-a ținut în viață”

Cătălina Mihai, soția actorului Alex Bogdan, a impresionat la „Vocea României”, unde a interpretat piesa „I’d Rather Go Blind” și a ajuns în echipa lui Smiley. Momentul său muzical a fost remarcat și de echipa ProTV, care a publicat un mesaj entuziast despre prestația concurentei. În aceeași perioadă, actorul i-a dedicat soției sale o declarație emoționantă, în care a vorbit despre povestea lor de iubire, despre cele mai dificile momente din viața sa și despre sprijinul pe care l-a primit din partea femeii care i-a rămas alături.

Foto: Instagram

Alex Bogdan a publicat un mesaj în care a mărturisit cât de mult i-a schimbat viața întâlnirea cu Cătălina. Actorul a vorbit deschis despre dependența de jocuri de noroc cu care se confrunta atunci când s-au cunoscut și despre felul în care soția sa l-a ajutat să treacă printr-o perioadă extrem de grea. Declarația sa a venit și ca o formă de recunoștință pentru femeia pe care o consideră un model de integritate, onestitate și iubire.

„Mă întreb uneori în ce rahat cosmic am călcat de o am în viața asta pe Cătă. Ce manevre întortocheate au făcut atomii noștri de s-au întâlnit”, a scris actorul.

Cătălina, moment apreciat la „Vocea României”. A interpretat piesa „I’d Rather Go Blind”

Apariția Cătălinei la „Vocea României” a fost un moment important, iar prestația sa a atras reacția echipei ProTV. Concurenta a ales să interpreteze celebra piesă „I’d Rather Go Blind”, iar în urma momentului a ajuns în echipa lui Smiley.

Reprezentanții ProTV au transmis un mesaj de apreciere pentru vocea și interpretarea sa: „Cătălina, ne-ai lăsat fără cuvinte 🤯 Ăsta e genul de voce care te prinde de inimă instant și nu îți mai dă drumul 🎶”.

Înainte de apariția soției sale în emisiune, Alex Bogdan i-a îndemnat pe cei care îl urmăresc să fie alături de ea și să îi descopere pasiunea pentru muzică. Actorul a vorbit despre momentul de pe scenă cu emoție și mândrie, arătând cât de mult înseamnă pentru el să o vadă pe Cătălina urmându-și drumul artistic.

„În seara asta Căti o să participe la Vocea României. Dacă vreți să vedeți cum arată pasiunea pură pentru muzică, zic să vă uitați”, a transmis acesta.

Mesajul său despre participarea Cătălinei la concursul muzical s-a împletit cu o declarație personală despre relația lor și despre sprijinul pe care l-a primit din partea ei în momentele în care viața sa devenise greu de gestionat.

Alex Bogdan, despre dependența de jocuri de noroc și sprijinul primit de la soția sa

Actorul a rememorat și începuturile relației lor. După primul sărut, care a avut loc în baia localului Bikers, Alex Bogdan i-a trimis Cătălinei un mesaj spre dimineață, încercând să descrie ceea ce simțea.

„E ca și cum s-a spart barajul și acum Dunărea poate să curgă, respir!”, a povestit el.

„Da, ăsta e cuvântul care definește ce mi-a oferit Cătă: aer! Aerul să mai respir, să nu mă sufoc cu totul în dependența aia oribilă de jocuri de noroc în care m-a găsit”, a scris Alex Bogdan.

El a recunoscut că perioada respectivă nu a fost dificilă doar pentru el, ci și pentru Cătălina. Cu toate acestea, soția sa a ales să rămână alături de el, inclusiv în momentele în care ar fi avut motive să plece.

„Dar Cătă e mai tare ca mine, mereu a fost, chiar dacă ea nu crede. N-a plecat, nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Nici atunci când avea tot dreptul s-o facă”, a mărturisit actorul.

Alex Bogdan a vorbit și despre greutățile prin care au trecut până să ajungă la liniștea de care se bucură în prezent. El a făcut referire la proiectul „Viață în lucru”, despre care spune că cei care l-au urmărit pot înțelege mai bine încercările prin care au trecut.

„Până la liniștea de acum, a fost cumplit”, a scris acesta.

„Ea m-a ținut pe mine în aer, ea m-a ținut în viață”

În declarația sa, Alex Bogdan a descris-o pe Cătălina drept un model de integritate, onestitate și iubire. Actorul a mărturisit că o admiră pentru felul intens în care trăiește și pentru curajul de a-i fi rămas alături în momentele dificile.

„Îi datorez viața mea de acum cu totul Cătălinei. Este modelul meu de integritate, de onestitate, de iubire”, a transmis el.

Actorul a explicat că unul dintre cele mai prețioase lucruri pe care le-a primit este posibilitatea de a fi alături de soția sa în timp ce aceasta își urmează propriul drum.

„Dar particip la zborul ei, și ăsta e cel mai prețios dar pe care l-am primit vreodată”, a scris Alex Bogdan.

El a amintit și de proiectele „Club 27” și „Viață în lucru”, pe care le-a descris drept expresii artistice ale iubirii lor, mulțumindu-le celor care le-au urmărit parcursul.

„În poza de pe platou eu o țin în aer pe Cătă, vă asigur că realitatea e că ea m-a ținut pe mine în aer, ea m-a ținut în viață”, a mărturisit acesta.

Mesajul s-a încheiat cu o declarație de iubire adresată soției sale, după momentul acesteia de la „Vocea României”: „Te iubesc Căti de nu mai am aer!”