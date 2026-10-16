„N-aveam bani de pampers la copil!” Minodora, mărturisiri dureroase despre perioada în care ajunsese să amaneteze aurul

Minodora a vorbit deschis despre unele dintre cele mai dificile perioade din viața sa, în cadrul unui podcast realizat de Teo. Artista a povestit cum s-a descurcat după ce a plecat de acasă și s-a mutat la București, dar și despre momentele în care lipsurile financiare au devenit o problemă serioasă. Cântăreața a dezvăluit că a ajuns să își folosească bijuteriile pentru a face rost de alimente și că, după ce a devenit mamă, a trecut printr-o perioadă în care nu avea bani nici pentru scutecele copilului.

Minodora Foto: Arhivă

Deși părinții săi au avut o situație bună, Minodora a explicat că lucrurile s-au schimbat după ce a plecat de acasă. Tatăl ei avea o concepție fermă despre independență și considera că fiica sa trebuia să învețe să se descurce singură. Artista și-a amintit un episod din copilărie în care i-a cerut bani pentru o vafă, iar răspunsul primit a ajutat-o să înțeleagă felul în care tatăl său privea viața.

Minodora a povestit cum a învățat să se descurce singură după plecarea de acasă

Întrebată despre perioada în care s-a confruntat cu lipsuri, Minodora a explicat că problemele au apărut după ce a plecat de acasă. Deși părinții ei erau bine, tatăl artistei își dorea ca aceasta să devină independentă și să învețe să își poarte singură de grijă.

Cântăreața și-a amintit momentul în care i-a cerut tatălui său bani pentru o vafă, care costa 2,75 lei. Reacția acestuia a impresionat-o, iar explicația primită ulterior a rămas importantă pentru ea.

Tatăl său i-a transmis că, deși era foarte importantă pentru el, nu voia să îi ofere permanent tot ceea ce avea nevoie, deoarece își dorea ca fiica lui să învețe să se descurce în viață.

După ce s-a mutat singură la București, Minodora a început să înțeleagă mai bine cât de dificilă putea deveni viața atunci când trebuia să își acopere toate cheltuielile fără ajutor constant. Artista a povestit că a locuit o perioadă în Rahova și că a ajuns să recurgă la o soluție neobișnuită pentru a putea cumpăra alimente.

Aceasta avea o brățară din aur pe care o folosea drept garanție la un amanet. În apropierea locului în care locuia se afla un magazin de unde putea lua pâine, carne și salam, iar bijuteria îi permitea să obțină produsele necesare.

Minodora a explicat că nu lăsa definitiv brățara, ci o recupera după aproximativ două săptămâni. În acest fel, reușea să treacă peste perioadele în care nu avea suficienți bani pentru cumpărăturile de bază.

Artista a trecut printr-o perioadă dificilă după ce a devenit mamă

O altă etapă complicată din viața Minodorei a venit după încheierea proiectului muzical „Minodora la Maxxim”. Artista își dorea să își continue cariera solo, însă ofertele de a cânta au întârziat să apară. În podcastul lui Teo, ea a povestit că telefonul nu mai suna, iar lipsa evenimentelor i-a afectat serios situația financiară.

Perioada a fost cu atât mai grea cu cât Minodora devenise mamă și avea responsabilitatea de a-și crește copilul. Artista a mărturisit că ajunsese într-un punct în care nu mai avea bani pentru lucruri esențiale.

„N-aveam bani de pampers la copil”, a povestit Minodora, explicând că nici părinții săi nu o mai puteau ajuta financiar în acel moment. Cântăreața a precizat că, de-a lungul timpului, ea fusese cea care își sprijinise familia.

În lipsa concertelor și a veniturilor constante, artista și soțul său au fost nevoiți să găsească soluții pentru a depăși situația. Minodora a povestit că îl trimitea pe partenerul ei, cunoscut drept Papi, să amaneteze aur, deoarece acesta nu era la fel de cunoscut ca ea.

Astfel, bijuteriile deveneau o modalitate de a obține bani într-o perioadă în care ofertele de a cânta lipseau. Artista a mărturisit că a apelat și la nașul Adrian, căruia îi cerea ajutor financiar atunci când situația devenea prea dificilă.

„Mai sunam la el: «Nașule, ajută-mă și pe mine»”, a povestit Minodora despre momentele în care avea nevoie de bani împrumut.