Minodora, adevărul nespus despre despărțirea de Cătălin Arabu. Ce s-a întâmplat după cinci ani de relație

Minodora este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere din România, bucurându-se de-a lungul anilor de un succes răsunător. Artista a intrat în lumea muzicii încă de la vârsta de 14 ani, iar la începutul anilor 2000 forma un cuplu atât pe scenă, cât și în viața personală cu Cătălin Arabu. Cei doi au trăit o poveste de iubire timp de cinci ani și au fost logodiți, însă relația lor s-a încheiat, în cele din urmă.

Minodora și Cătălin Arabu au format un cuplu. Foto: YouTube/Facebook

Deși au fost îndrăgiți de public și au format un duo apreciat, drumurile lor s-au separat. Recent, Minodora a rememorat acea perioadă și a explicat ce a dus la ruptura dintre ei.

Artista a povestit că, la un moment dat, și-a dorit să renunțe la o parte din stilul de viață agitat și să se concentreze mai mult pe stabilitate și pe ideea de a se așeza la casa ei. După despărțirea de Cătălin, Minodora s-a căsătorit în 2009 cu Liviu, și au avut o nuntă de vis. Tot în același an a venit pe lume și fiul lor, Marco.

Minodora și Cătălin Arabu au fost logodiți. Cei doi au format un cuplu timp de cinci ani

În cadrul unei discuții cu Teo Trandafir, Minodora și-a amintit de perioada în care cânta alături de Cătălin Arabu și de relația pe care au avut-o. Artista a confirmat că cei doi au fost împreună timp de cinci ani și că logodna lor a avut loc chiar în emisiunea prezentatoarei TV.

„Teo: Cu cine cântai tu când ne-am întâlnit?

Minodora: Stai să-mi aduc aminte.

Teo: La vremea aia, în 2000, cu cine cântai?

Minodora: Cu cine cântam ce? Cum, în duet?

Teo: Da.

Minodora: Că mai cântam cu Cătălin Arabu, cu care aveam și eram în relație, nu? Cu Cătălin Arabu, cu care m-am logodit în emisiunea ta, cu care am avut o relație de cinci ani.

„Noi am fost foarte frumoși și am avut o relație frumoasă”

Teo Trandafir a rememorat momentul în care Cătălin Arabu a cerut-o în căsătorie pe Minodora chiar în emisiunea sa. Prezentatoarea a mărturisit că a avut impresia că, după acel moment, lucrurile nu au mai mers la fel între cei doi.

Teo: Cătălin Arabu a cerut-o de nevastă la mine în emisiune și a fost foarte OK. Am senzația că, practic, până în momentul ăla, adică, v-am purtat ghinion, că ceva s-a întâmplat.

Minodora: Nu, nu, nu. Noi am fost foarte frumoși și am avut o relație frumoasă și mi-a plăcut. Și să știi că-mi amintesc cu plăcere de relația cu Cătălin. Și foarte multă lume ne-a iubit și ne-a iubit pe drept. Și-ți spun de ce ne-a iubit pe drept: pentru că eram haioși. Noi eram sufletul petrecerii oriunde ne duceam. Eram doi balamuci. Știi?

Teo: Da.

Minodora: Ce a făcut să se întrerupă această frumusețe dintre noi a fost faptul că, de la 25 de ani, eu am vrut să o las un pic mai ușor cu nebunia asta, da, și să devin mai de casă, să mă așez.”

Minodora a aflat ulterior că fostul logodnic a înșelat-o

Deși a descris relația cu Cătălin Arabu drept una frumoasă, Minodora a recunoscut, în cadrul unei alte apariții publice, că între ei au existat și neînțelegeri. Invitată în emisiunea online „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, artista a vorbit despre diferențele de caracter care au contribuit la despărțire și despre lucrurile care au nemulțumit-o în timpul relației.

Discuțiile ar fi pornit, printre altele, de la modul diferit în care cei doi priveau limitele în relațiile cu cei din jur. Minodora a explicat că își dorea echilibru și măsură, în timp ce, în opinia sa, fostul partener nu avea întotdeauna aceeași abordare.

Mihai Ghiță: Ai fost cunoscută și singură, dar și alături de un coleg de scenă. Ați cunoscut împreună succesul. Este vorba despre Cătălin Arabu. Ce s-a întâmplat cu acea relație? A fost una pentru scenă? Ai fost fericită și în rest, alături de el?

Minodora: Da, a fost o relație frumoasă, nepotrivire de caracter, efectiv. Dacă ideile nu coincid, nu putem conviețui. Dacă după o perioadă de timp nu vezi viața în același fel, nu e ok

Mihai Ghiță: Poți să fii specifică? Unde v-ați blocat?

Minodora: Ne blocam la prea mult. De exemplu, prea multă prietenie cu cutare și cu cutare și cu cutare. Eu sunt omul măsurii și merg pe următoarea idee: în viață trebuie să ai o limită. În orice. Iar el nu prea avea măsură. Și existau disensiuni, discuții

Mihai Ghiță: Te-a înșelat?

Minodora: Ulterior am aflat că da. Foarte bravo lui și toată aprecierea mea, onest spun treaba asta, pentru că nu am simțit niciodată. Să știi că el pe mine m-a ocrotit, m-a răsfățat foarte tare și nu mi-a lipsit nimic. Fix așa este și soțul meu.