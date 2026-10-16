 Minodora, adevărul nespus despre despărțirea de Cătălin Arabu. Ce s-a întâmplat după cinci ani de relație
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Minodora, adevărul nespus despre despărțirea de Cătălin Arabu. Ce s-a întâmplat după cinci ani de relație

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Minodora este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere din România, bucurându-se de-a lungul anilor de un succes răsunător. Artista a intrat în lumea muzicii încă de la vârsta de 14 ani, iar la începutul anilor 2000 forma un cuplu atât pe scenă, cât și în viața personală cu Cătălin Arabu. Cei doi au trăit o poveste de iubire timp de cinci ani și au fost logodiți, însă relația lor s-a încheiat, în cele din urmă.

Minodora și Cătălin Arabu au format un cuplu.
Minodora și Cătălin Arabu au format un cuplu. Foto: YouTube/Facebook

Deși au fost îndrăgiți de public și au format un duo apreciat, drumurile lor s-au separat. Recent, Minodora a rememorat acea perioadă și a explicat ce a dus la ruptura dintre ei.

Artista a povestit că, la un moment dat, și-a dorit să renunțe la o parte din stilul de viață agitat și să se concentreze mai mult pe stabilitate și pe ideea de a se așeza la casa ei. După despărțirea de Cătălin, Minodora s-a căsătorit în 2009 cu Liviu, și au avut o nuntă de vis. Tot în același an a venit pe lume și fiul lor, Marco. 

Minodora și Cătălin Arabu au fost logodiți. Cei doi au format un cuplu timp de cinci ani

În cadrul unei discuții cu Teo Trandafir, Minodora și-a amintit de perioada în care cânta alături de Cătălin Arabu și de relația pe care au avut-o. Artista a confirmat că cei doi au fost împreună timp de cinci ani și că logodna lor a avut loc chiar în emisiunea prezentatoarei TV.

„Teo: Cu cine cântai tu când ne-am întâlnit?

Minodora: Stai să-mi aduc aminte.

Teo: La vremea aia, în 2000, cu cine cântai?

Minodora: Cu cine cântam ce? Cum, în duet?

Teo: Da.

Minodora: Că mai cântam cu Cătălin Arabu, cu care aveam și eram în relație, nu? Cu Cătălin Arabu, cu care m-am logodit în emisiunea ta, cu care am avut o relație de cinci ani.

„Noi am fost foarte frumoși și am avut o relație frumoasă”

Teo Trandafir a rememorat momentul în care Cătălin Arabu a cerut-o în căsătorie pe Minodora chiar în emisiunea sa. Prezentatoarea a mărturisit că a avut impresia că, după acel moment, lucrurile nu au mai mers la fel între cei doi.

Teo: Cătălin Arabu a cerut-o de nevastă la mine în emisiune și a fost foarte OK. Am senzația că, practic, până în momentul ăla, adică, v-am purtat ghinion, că ceva s-a întâmplat.

Minodora: Nu, nu, nu. Noi am fost foarte frumoși și am avut o relație frumoasă și mi-a plăcut. Și să știi că-mi amintesc cu plăcere de relația cu Cătălin. Și foarte multă lume ne-a iubit și ne-a iubit pe drept. Și-ți spun de ce ne-a iubit pe drept: pentru că eram haioși. Noi eram sufletul petrecerii oriunde ne duceam. Eram doi balamuci. Știi?

Teo: Da.

Minodora: Ce a făcut să se întrerupă această frumusețe dintre noi a fost faptul că, de la 25 de ani, eu am vrut să o las un pic mai ușor cu nebunia asta, da, și să devin mai de casă, să mă așez.”

Minodora a aflat ulterior că fostul logodnic a înșelat-o

Deși a descris relația cu Cătălin Arabu drept una frumoasă, Minodora a recunoscut, în cadrul unei alte apariții publice, că între ei au existat și neînțelegeri. Invitată în emisiunea online „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, artista a vorbit despre diferențele de caracter care au contribuit la despărțire și despre lucrurile care au nemulțumit-o în timpul relației.

Discuțiile ar fi pornit, printre altele, de la modul diferit în care cei doi priveau limitele în relațiile cu cei din jur. Minodora a explicat că își dorea echilibru și măsură, în timp ce, în opinia sa, fostul partener nu avea întotdeauna aceeași abordare.

Mihai Ghiță: Ai fost cunoscută și singură, dar și alături de un coleg de scenă. Ați cunoscut împreună succesul. Este vorba despre Cătălin Arabu. Ce s-a întâmplat cu acea relație? A fost una pentru scenă? Ai fost fericită și în rest, alături de el?

Minodora: Da, a fost o relație frumoasă, nepotrivire de caracter, efectiv. Dacă ideile nu coincid, nu putem conviețui. Dacă după o perioadă de timp nu vezi viața în același fel, nu e ok

Mihai Ghiță: Poți să fii specifică? Unde v-ați blocat?

Minodora: Ne blocam la prea mult. De exemplu, prea multă prietenie cu cutare și cu cutare și cu cutare. Eu sunt omul măsurii și merg pe următoarea idee: în viață trebuie să ai o limită. În orice. Iar el nu prea avea măsură. Și existau disensiuni, discuții

Mihai Ghiță: Te-a înșelat?

Minodora: Ulterior am aflat că da. Foarte bravo lui și toată aprecierea mea, onest spun treaba asta, pentru că nu am simțit niciodată. Să știi că el pe mine m-a ocrotit, m-a răsfățat foarte tare și nu mi-a lipsit nimic. Fix așa este și soțul meu.

Ghid de cumpărături

Irina Rimes, foto Instagram jpg
Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
„Cerșetorul cu Lexus” din Iași a strâns 9.147 de lei în opt ore! Poliția Locală i-a confiscat banii Național
image
#Analize Adevărul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării adevarul.ro
image
Caz medical extrem de rar în lume. Unui adolescent i-a crescut un dinte deasupra ochiului adevarul.ro

Parteneri

image
Jucătorul pe care Reghecampf l-a primit înainte de FC Voluntari – FCSB. „E apt de joc!”. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Apartament cu 2 camere în bloc nou, cumpărat cu 102.000 € într-un oraş turistic: "Plânge Clujul" observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Amendă de 4.000 lei pentru toți românii care stau la casă și fac această greșeală în curtea lor, crezând că nu îi vede lumea www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Milionarul celebru a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar femeia s-a răzbunat crunt: „Am găsit mângâiere în braţele lui” as.ro
image
Șoferii care încalcă regulile, filmați din elicopter. Unde au rămas mai mulți români fără permis pentru depășiri playtech.ro
image
„Atitudine de mers la shopping”. S-au contrat dur în direct din cauza lui Baiaram: „Nu a fost cu mapa, a fost cu sapa” www.fanatik.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
Raluca Badulescu, Florin Stamin, foto Instagram jpg
#Asia Express
Raluca Bădulescu revine la Asia Express. Ce rol va avea fosta concurentă: „Chiar am înnebunit la cap” PrimeTime
Ghid de cumpărare TV Smart 2021: Cum să alegi cel mai bun televizor inteligent? jpeg
VideoUn serial legendar, urmărit de peste un miliard de oameni, revine la TV după 25 de ani. Au apărut deja primele imagini PrimeTime
mona segall jpg
#Asia Express
Momente de coșmar la Asia Express! 12 oameni au ajuns pe perfuzii în același timp. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față” PrimeTime
cristina siscanu
„Eu nu existam”. Cristina Șișcanu, dezvăluiri despre fratele ei care a murit înainte ca ea să se nască PrimeTime
elena clonda, soacra gabrielei cristea
Soacra Gabrielei Cristea, la un pas să cadă în plasa escrocilor! Ce dezvăluiri a făcut prezentatoarea TV PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Loredana Chivu și Alex Gîlcă, noapte de coșmar la Asia Express! „Săracul, este pedepsit” PrimeTime
Design fără titlu (7) png
VideoFlorin Piersic, surpriză de proporții la MasterChef! Ce a făcut marele actor la 90 de ani, în fața concurenților PrimeTime
mirela vaida si valerie
#Asia Express
Mirela Vaida a dat-o de gol pe Valerie Lungu! Ce se ascunde, de fapt, în spatele comportamentului influenceriței PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net