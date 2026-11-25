Daniela Nane și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața ei amoroasă, care a fost marcată de trei divorțuri. Mai mult decât atât, actrița a dat mai multe detalii despre cum a reușit să țină secret căsătoria cu fostul ministru Adrian Cioroianu, dar a spus și câți copii și-ar fi dorit, de fapt, ea.

Foto: captură video YouTube/ WOWnews/ Facebook

Vedeta a fost în atenția presei multă vreme, încă de la prima sa căsătorie cu afaceristul Viorel Popa, cu care are și un copil, pe Codrin, în vârstă de 26 de ani. Ulterior, și-a refăcut viața și și-a unit destinul cu fostul ministru Adrian Cioroianu, pe ascuns. Cum a reușit să țină secret marele eveniment.

Daniela Nane, despre căsătoria în secret cu Adrian Cioroianu

Daniela Nane a dezvăluit faptul că s-a cunoscut cu fostul ministru Adrian Cioroianu în cadrul unei emisiunii. Mai apoi, s-au revăzut la mai multe evenimente, însă apropierea dintre cei doi a avut loc la trei ani după.

Întrebată la podcastul WOWnews de ce a ales să se căsătorească în secret cu acesta, actrița a spus: „Pentru că nu aveam chef de balamuc”. Pe atunci, fiul ei avea examenul de capacitate și nu își dorea ca întreaga familie să fie perturbată de articolele de presă din cauza evenimentului ei. Astfel, și-a anunțat apropiații despre căsătorie, jurămintele fiind oficializate la ambasada din Paris.

„Atâta timp cât am anunțat doar familia și prietenii apropiați în care aveam încredere, n avea cum să se afle. Ne-am căsătorit la Paris la ambasadă. Cât a fost bine a fost bine. Cât n-a mai fost bine ne-am separat”, a mărturisit actrița.

Câți copii și-ar fi dorit, de fapt, actrița

Daniela Nane are un băiat în vârstă de 26 de ani, pe Codrin, din prima căsătorie. Aceasta a mărturisit că nu l-a crescut singură, ci și părinții ei au fost extrem de implicați. Îi era destul de greu ca mamă singură, fără partener, dar, în viziunea ei, familia perfectă însemna o familie cu cel puțin trei copii. Ea n-ar fi zis „NU” nici la al patrulea.

„Mi-am mai dorit un al doilea copil, dar n-a fost să fie. Eu am fost ani de zile singură și-mie ra greu să cresc un copil, dar doi. (...) Dacă aș fi avut o familie cum mi-aș fi dorit, aș fi avut cel puțin trei copii”, a declarat Daniela Nane în podcast.

Aproape un an de la ultimul divorț

Chiar dacă primele două mariaje nu au funcționat, Daniela Nane nu s-a descurajat și a continuat să-și caute jumătatea. Aceasta a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu tenorul Octavian Ene, dar s-au despărțit în urmă cu aproape un an.

Atunci, jurnaliștii Click! l-au contactat pe artist, însă nu a dorit să dea mai multe detalii cu privire la separarea lor. Sursele Click! spuneau la acea vreme că, de fapt, ei nu mai formau un cuplu de ceva timp.

„Nu am nimic de spus vis-a-vis de acest subiect. Cred că un domn nu își discută viața personală. Prin urmare, aș aprecia enorm dacă nu voi mai fi contactat pe marginea acestei chestiuni. Daniela Nane este o persoană pe care o respect profund”, este respunsul pe care tenorul ni l-a oferit, în exclusivitate.