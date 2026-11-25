Andreea Crăciun, prezentatoarea rubricii Meteo de la Observator, a publicat o fotografie emoționantă în care apare alături de fiica sa. Cele două s-au afișat într-o ipostază relaxată și plină de veselie, iar imaginile au atras imediat atenția urmăritorilor. Vedeta le-a adresat și o întrebare fanilor, curioasă dacă există asemănări între ea și micuță. Iată cum au fost surprinse!

Andreea Crăciun, prezentatoarea rubricii Meteo de la Observator. Foto: Instagram

Andreea Crăciun, apariție adorabilă alături de fiica sa. Cum s-au afișat cele două

Andreea Crăciun a devenit cunoscută publicului larg în urma participării la sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, unde a avut rolul de ispită. Ulterior, aceasta a făcut un pas important în carieră și a intrat în lumea televiziunii, alăturându-se echipei Observator, unde prezintă rubrica Meteo, după ce a absolvit Școala de Televiziune a Antenei 1.

Pe plan personal, prezentatoarea se bucură de rolul de mamă și este foarte atașată de fiica sa. Recent, Andreea Crăciun a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare alături de micuță. Cele două au dansat și s-au distrat împreună, afișând o relație apropiată și plină de afecțiune.

În dreptul imaginilor publicate pe TikTok, vedeta și-a întrebat urmăritorii dacă fiica sa îi seamănă, stârnind curiozitatea celor care îi urmăresc activitatea.

„Semănăm?”, a întrebat Andreea Crăciun, pe TikTok.

Andreea Crăciun, alături de fiica sa. Foto: Instagram

Andreea Crăciun, despre provocările vieții de mamă

Deși se bucură de o evoluție frumoasă în carieră, Andreea Crăciun a recunoscut că programul profesional vine și cu anumite sacrificii, mai ales atunci când vine vorba despre timpul petrecut alături de fiica sa.

Prezentatoarea a povestit că micuța este înțelegătoare și că cele două păstrează legătura zilnic prin intermediul apelurilor telefonice. Mai mult, au stabilit o rutină prin care Andreea încearcă să ajungă acasă la fiecare două săptămâni, pentru a petrece timp împreună.

Vedeta a mărturisit că aceasta este una dintre cele mai dificile provocări din viața sa, însă încearcă să găsească un echilibru între responsabilitățile profesionale și cele de mamă.

„Cea mică este foarte înțelegătoare. Vorbim în fiecare zi de mai multe ori la telefon. Mă întreabă când mai vii, dar noi am făcut așa o regulă: undeva la două săptămâni, se știe că e weekendul în care eu merg la ea acasă. Da, încerc să mă împart. Cred că ăsta este singurul minus sau momentul mai greu, dar încerc să mă împart cum pot. Și mi-am dat seama, uite, în ultimul timp, că dacă ai răbdare, totul, totul se așază atunci când este momentul”, a spus Andreea Crăciun, pentru Spynews.ro.