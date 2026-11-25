Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin Șerban, sunt tot mai aproape de un nou început! Cei doi se pregătesc să încheie lucrările de renovare la casa pe care și-au cumpărat-o departe de agitația Capitalei. Actrița este extrem de fericită și nerăbdătoare să le arate fanilor rezultatul muncii lor.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban se pregătesc să termine renovările în noua casă Foto: Facebook

Recent, vedeta a oferit noi detalii despre locuință și a dezvăluit cât de mult au muncit pentru a o transforma în căminul pe care și-l doresc.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, aproape de finalul renovărilor. Când va fi gata noua locuință

Anca Țurcașiu și partenerul ei de viață au lucrat timp de trei luni pentru a renova integral casa, atât la interior, cât și la exterior. Cei doi nu s-au ocupat doar de amenajarea locuinței, ci au transformat și curtea, dorindu-și să creeze un spațiu în care să se bucure de liniște și de timpul petrecut împreună.

Potrivit declarațiilor actriței, lucrările sunt aproape de final, iar în aproximativ două săptămâni casa ar trebui să fie gata. Vedeta a mărturisit că este extrem de încântată de rezultat și că satisfacția este cu atât mai mare cu cât a participat personal la renovări, alături de iubitul ei și de un prieten de familie.

Pe rețelele de socializare, Anca Țurcașiu le-a împărtășit urmăritorilor săi bucuria pe care o trăiește în această perioadă și le-a promis că le va arăta în curând imagini cu noua locuință.

„Hello! Sperăm să fim gata cu căsuța în vreo două săptămâni.

Suntem foarte fericiți și emoționați! Țineți-ne pumnii strânși!

Abia aștept să vă arăt imagini.

Am muncit noi doi și un prieten de familie timp de trei luni. Am renovat-o integral, atât la interior, cât și la exterior, inclusiv curticica.

Cu mâinile noastre! Satisfacția este imensă!

Mulțumim mult ajutorului nostru de bază, care vrea să-și păstreze secretă identitatea, dar și tuturor celor care ne-au ajutat în această perioadă!”

Anca Țurcașiu, fericită alături de Călin Șerban

În ultima perioadă, Anca Țurcașiu a vorbit tot mai des despre momentele frumoase pe care le trăiește alături de partenerul său. Cei doi își construiesc împreună un nou capitol, iar cumpărarea și renovarea casei pare să fie unul dintre proiectele importante pe care le-au dus la bun sfârșit.

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București, din zgomot și din aglomerație. Astfel încât, am cumpărat o căsuță cu o curticică în apropierea orașului și suntem în mare șantier de remodelare. Am găsit poza asta exact de acum un an, liniștiți, într-o barcă din Cișmigiu... Doamne...

Anul trecut versus anul acesta... Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede! Vă îmbrățișăm, Călin și cu mine, și vă dorim o seară minunată!”