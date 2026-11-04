 Primele imagini cu noua casă a Ancăi Țurcașiu și a iubitului ei. Așa arată locuința pe care o renovează
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FotoPrimele imagini cu noua casă a Ancăi Țurcașiu și a iubitului ei. Așa arată locuința pe care o renovează

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Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin Șerban, s-au apucat serios de renovarea casei pe care au cumpărat-o de curând în apropierea Bucureștiului. Actrița a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini care surprind procesul de renovare și modificările pe care le-au făcut până în prezent.

Anca Țurcașiu și iubitul ei.
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Anca Țurcașiu și iubitul ei. Foto: instagram

Cum arată noua casă a Ancăi Țurcașiu și a lui Călin Șerban

Pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate numeroasă de fani, Anca Țurcașiu a publicat câteva filmulețe în care a surprins diferite încăperi din locuința pe care o renovează. Artista le-a arătat urmăritorilor câteva imagini din bucătărie, baie și hol, iar din fotografii se poate observa că noua casă are un design floral, în nuanțe deschise, care oferă spațiului un aspect luminos și primitor.

Actrița și iubitul ei sunt implicați direct în procesul de renovare și se ocupă împreună de transformarea locuinței, dar și de amenajarea curții.

De ce au decis Anca Țurcașiu și iubitul ei să plece din București

În urmă cu câteva săptămâni, Anca Țurcașiu a anunțat pe rețelele de socializare că ea și iubitul ei, Călin Șerban, au decis să se mute cât mai departe de agitația și zgomotul din Capitală. Cei doi au cumpărat o căsuță cu o curte în apropierea Bucureștiului, pe care au început să o renoveze și să o amenajeze după propriile preferințe.

Actrița a împărtășit cu urmăritorii săi și câteva gânduri despre această schimbare importantă din viața lor, mărturisind că sunt foarte entuziasmați de noul proiect.

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București, din zgomot și din aglomerație. Astfel încât, am cumpărat o căsuță cu o curticică în apropierea orașului și suntem în mare șantier de remodelare. Am găsit poza asta exact de acum un an, liniștiți, într-o barcă din Cișmigiu... Doamne...

Anul trecut versus anul acesta... Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede! Vă îmbrățișăm, Călin și cu mine, și vă dorim o seară minunată!”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban muncesc 12 ore pe zi pentru a termina renovarea

Într-un interviu acordat presei, Anca Țurcașiu a oferit mai multe detalii despre lucrările pe care le fac în noua locuință. Actrița a dezvăluit că atât ea, cât și partenerul său muncesc aproximativ 12 ore pe zi pentru a pune totul la punct. În timp ce ea se ocupă de tapet și vopsitorie, Călin Șerban se ocupă de curte și grădină.

Vedeta a explicat că locuința are aproximativ 10 ani, motiv pentru care au decis să renoveze totul, de la interior până la exterior.

„Mi-ar fi plăcut tare mult să facem o poză before and after, cum arătam azi-dimineață în grădină amândoi și cum arătăm acum! Muncim cam câte 12 ore pe zi. Dar ne place, adică eu, dacă aveți nevoie de servicii de tapet, vopsitorie, sunt profesor. El cu curtea, cu grădina și cu altele, da. E o casă care are 10 ani și atunci renovăm tot ce a fost în ea”, potrivit Libertatea.

„Preconizăm ca până la sfârșitul anului să terminăm”

Cei doi speră să finalizeze lucrările până la sfârșitul acestui an, astfel încât să se poată bucura de noua locuință fără să mai aibă alte lucruri de pus la punct. Anca Țurcașiu a precizat că ultimele detalii de design interior și amenajările din curte vor fi realizate la finalul procesului de renovare.

„Preconizăm ca până la sfârșitul anului să terminăm, să ne uităm în jur și să zicem că nu prea mai avem ce să facem. Design interior, tot... Iar ultimele decoruri, cele finale, și în curte și în interior, acelea sunt la sfârșit.”

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