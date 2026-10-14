 Anca Țurcașiu, surpriză emoționantă din partea iubitului ei, Călin Șerban! Ce cadou i-a oferit: „40 de ani au trecut!”
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VideoAnca Țurcașiu, surpriză emoționantă din partea iubitului ei, Călin Șerban! Ce cadou i-a oferit: „40 de ani au trecut!”

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Anca Țurcașiu se numără printre artistele cunoscute din România, cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste patru decenii. Ajunsă la vârsta de 56 de ani, vedeta continuă să se bucure de muzică, să descopere lucruri noi și să le împărtășească fanilor momente importante din viața sa. Recent, artista a avut parte de o surpriză specială din partea iubitului ei, Călin Șerban.

Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin Șerban.
Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin Șerban. Foto: instagram

Entuziasmată, actrița a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare ținând în mână albumul său muzical din 1986. Discul a fost găsit de Călin Șerban, care i l-a oferit în dar. Mai mult, acesta a pregătit și un moment special pentru iubita sa, punând muzica la pickup, astfel încât artista să-și poată asculta din nou piesele lansate în urmă cu 40 de ani.

Anca Țurcașiu, emoționată de cadoul primit de la iubitul ei

Vizibil impresionată, Anca Țurcașiu a mărturisit că gestul i-a trezit amintiri și emoții pe care nu le mai trăise de multă vreme. Artista a vorbit și despre legătura albumului cu interpretul Cătălin Crișan, alături de care a împărțit LP-ul lansat la Electrecord.

„Acesta este albumul meu din 1986. Wow. 40 de ani au trecut și iubitul meu a făcut rost de el și mi-a pus muzica la pickup să ascult. Sunt atât de emoționată și fericită, nici nu-mi vine să cred. Am uitat complet, parcă a trecut o viață de om, 40 de ani. Am împărțit cu Cătălin Crișan acest LP de la Electrecord și wow, mi se pare ceva formidabil. Voi îl aveți acasă?”, a spus Anca Țurcașiu într-un videoclip publicat pe Instagram, în care le-a arătat fanilor albumul primit în dar de la Călin Șerban.

Anca Țurcașiu s-a întors la școală la 56 de ani

Pe lângă activitatea artistică, Anca Țurcașiu demonstrează că dorința de a învăța și de a evolua nu ține cont de vârstă. În urmă cu ceva timp, vedeta le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că s-a întors pe băncile școlii, de această dată pentru a urma cursuri online de social media.

Artista a explicat că a ales să investească în dezvoltarea sa personală și profesională, fiind convinsă că întotdeauna există lucruri noi de descoperit. Mesajul său a fost unul motivațional, încurajându-i pe cei care își doresc să învețe ceva nou să nu renunțe din cauza vârstei.

„Am 56 de ani și m-am întors la școală. Nu pentru că trebuie, ci pentru că am ales să nu mă opresc din a crește. Fac cursuri online, studiez social media și descopăr lucruri noi care mă ajută să evoluez.

Vârsta nu este o limită. Ceea ce contează cu adevărat este să nu încetezi niciodată să investești în tine.

Nu este întotdeauna ușor, dar este mult mai bine decât să rămân în același loc. Niciodată nu cred că este prea târziu.

Dacă ai nevoie de un semn ca să începi... acesta este. Ce ți-ar plăcea să înveți în perioada următoare?”, este mesajul vedetei. 

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