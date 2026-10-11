Anca Țurcașiu, o nouă reușită în casa în care s-a mutat. Cum arată foișorul pe care l-a amenajat în curte

Anca Țurcașiu le-a făcut o nouă surpriză fanilor și le-a arătat cum arată unul dintre spațiile din curtea noii sale locuințe. Artista a anunțat că a încheiat amenajarea foișorului și a publicat un videoclip cu rezultatul final. Vedeta a dezvăluit și ce planuri are în continuare pentru a transforma casa în locul pe care și-l dorește.

Anca Țurcașiu, o nouă reușită în casa în care s-a mutat Foto: Instagram

Anca Țurcașiu continuă să transforme noua sa locuință într-un spațiu în care să se simtă cu adevărat acasă. Artista le-a arătat fanilor o nouă schimbare făcută în curte, după ce a reușit să finalizeze amenajarea foișorului. Vedeta a publicat un videoclip pe Instagram, în care a surprins rezultatul final și le-a transmis urmăritorilor că își dorește să le prezinte, treptat, toate lucrările pe care le face.

Anca Țurcașiu le-a oferit fanilor imagini cu foișorul din curte, amenajat într-un stil modern, cu mobilier în nuanțe neutre și instalații luminoase care creează o atmosferă intimă. Spațiul este mobilat cu o masă și mai multe scaune, iar luminile decorative completează decorul și transformă foișorul într-un loc potrivit pentru momentele de relaxare.

Artista a anunțat că lucrările au fost finalizate și s-a declarat încântată de rezultat. Totodată, aceasta le-a amintit urmăritorilor că le-a promis că le va arăta, pas cu pas, transformările pe care le face în noua locuință.

Artista le arată fanilor transformările din noua locuință

„Am reușit să finalizăm foișorul din curte. Sperăm să vă placă. Am promis că vă arăt, rând pe rând, ce reușim să restaurăm. O seară frumoasă!!”, a transmis Anca Țurcașiu pe Instagram.

Vedeta își ține comunitatea online la curent cu schimbările pe care le face în locuință, împărtășind imagini cu proiectele pe care le finalizează. De această dată, atenția s-a îndreptat către foișor, un spațiu amenajat pentru relaxare, unde mobilierul și iluminatul decorativ contribuie la o atmosferă primitoare.

Anca Țurcașiu le oferă fanilor ocazia să urmărească evoluția amenajărilor și rezultatele muncii depuse. Iar promisiunea de a prezenta, rând pe rând, lucrurile pe care reușește să le restaureze lasă loc și pentru alte imagini din culisele proiectelor sale.