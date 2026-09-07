Greșelile de decor care îți pot strica locuința. Designerii spun ce trebuie să eviți

Amenajarea unei locuințe poate părea simplă atunci când urmărești tendințele din reviste sau de pe rețelele sociale. În realitate, o alegere neinspirată poate schimba complet aspectul unei camere și poate transforma un spațiu care ar trebui să fie primitor într-unul rece, aglomerat sau lipsit de personalitate.

Locuință Foto: arhivă

Mai mult, unele greșeli sunt costisitoare. Înlocuirea mobilierului, refacerea pereților sau schimbarea corpurilor de iluminat poate însemna timp și bani pierduți. Designerii de interior recomandă, de aceea, ca fiecare element să fie ales în funcție de spațiu și de stilul personal, nu doar pentru că este la modă.

Printre cele mai importante probleme se numără accesoriile lipsite de personalitate, iluminatul insuficient, mobilierul disproporționat și utilizarea excesivă a decorațiunilor.

Pereți și accesorii fără personalitate

Unul dintre cele mai frecvente rezultate ale unei amenajări făcute fără un plan clar este o locuință care pare impersonală. Designerul Susie Novak consideră că obiectele decorative și operele de artă pe care proprietarii chiar le îndrăgesc sunt esențiale pentru ca un interior să spună o poveste.

Potrivit acesteia, arta și accesoriile nu sunt simple detalii. Ele pot reflecta personalitatea locatarilor și experiențele lor, inclusiv locurile vizitate sau lucrurile de care sunt atașați.

Fără astfel de elemente, există riscul ca locuința să semene mai degrabă cu un hotel decât cu un cămin, scrie thespruce.com.

Iluminatul nu trebuie lăsat la întâmplare

O casă bine amenajată are nevoie și de un plan de iluminat. Designerul Brittany Cooper atrage atenția că lumina influențează atât funcționalitatea, cât și aspectul unei încăperi.

Un spațiu poate avea mobilier frumos și decorațiuni atent alese, dar să nu arate bine dacă lumina este nepotrivită sau insuficientă.

Pentru un rezultat mai bun, designerul recomandă corpuri de iluminat elegante și iluminat încastrat, completate, atunci când este posibil, de sisteme inteligente de control al luminii.

Nu cumpăra obiecte doar pentru că sunt la modă

Tendințele în design se schimbă rapid, iar ceea ce pare spectaculos într-un anumit moment poate deveni demodat după câțiva ani.

John Stivale recomandă evitarea obiectelor produse în masă și cumpărate doar pentru a reproduce o tendință. Potrivit designerului, piesele care ies rapid din modă pot face ca întregul interior să pară lipsit de coerență.

O locuință ar trebui să reflecte gusturile proprietarilor, nu să fie construită în jurul unei mode care s-ar putea schimba în scurt timp.

Prea multe decorațiuni pot crea haos

Maximalismul poate fi spectaculos atunci când este folosit cu măsură, însă prea multe accesorii pot avea efectul opus. O cameră încărcată poate deveni obositoare și poate da impresia de dezordine.

În loc să fie cumpărate numeroase obiecte doar pentru că sunt ieftine sau cunoscute, designerii recomandă alegerea unui număr mai mic de piese care au o semnificație reală.

Decorațiunile trebuie să completeze stilul deja existent în locuință, nu să concureze între ele pentru atenție.

Mobilierul ieftin poate costa mai mult pe termen lung

Un alt element asupra căruia merită acordată atenție este mobilierul pentru bucătărie. Susie Novak subliniază că dulapurile de calitate reprezintă o investiție importantă, chiar dacă presupun un cost inițial mai mare.

Corpurile de mobilier realizate slab se pot deteriora și pot necesita reparații sau înlocuire. În schimb, o alegere bună poate rezista ani la rând și poate contribui inclusiv la o experiență mai plăcută în utilizarea zilnică a bucătăriei.

Mobilierul trebuie ales după dimensiunea camerei

O canapea spectaculoasă sau o masă impunătoare nu va arăta neapărat bine într-o cameră mică. Una dintre cele mai importante reguli în amenajare este proporția.

Brittany Cooper explică faptul că mobilierul dimensionat corect ajută la obținerea unui spațiu echilibrat și confortabil.

Dacă piesele sunt prea mari, încăperea poate părea înghesuită. Dacă sunt prea mici, rezultatul poate fi la fel de neplăcut, iar camera poate căpăta un aspect ciudat și disproporționat.

De aceea, înainte de cumpărături este important ca proprietarii să măsoare cu atenție spațiul și să verifice dimensiunile fiecărei piese.

Pereții cu texturi nepotrivite pot îmbătrâni locuința

Finisajele texturate ale pereților sunt un alt element care poate face o casă să pară demodată, avertizează Susie Novak.

Problema nu ține doar de aspectul peretelui. O textură nepotrivită poate influența și felul în care arată vopseaua, tablourile sau celelalte elemente decorative.

Designerul consideră că netezirea pereților poate fi o investiție semnificativă, dar una care merită făcută atunci când finisajul existent afectează întregul decor.