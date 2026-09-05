Cât a dat un român pe un apartament cu 3 camere la marginea Bucureștiului. „E nebunie”

Un român și-a cumpărat un apartament cu trei camere în sudul Bucureștiului cu suma de 208.000 de euro. Acesta a recunoscut că și-a făcut un credit pe 30 de ani, dar speră că poate să-l achite mult mai repede. El și-a împărtășit reușita cu utilizatorii de pe Reddit, astfel că s-a creat o adevărată dezbatere.

Foto: Reddit

Românii se arată surprinși de prețul apartamentelor din Capitală și de la periferie, mai ales după ce un utilizator Reddit a susținut că a plătit 208.000 de euro pentru un imobil cu trei camere într-o zonă îndepărtată de centrul Bucureștiului.

Apartament la 208.000 de euro în sudul Bucureștiului

„Am primit cheile, București, 208k, 4,79%”, a scris românul într-o postare pe platforma Reddit. Acesta a menționat că locuința se află într-un ansamblu rezidențial din apropierea Parcului Tudor Arghezi. Are 79 de metri pătrați fără balcoane, aproape 90 de metri pătrați cu totul. În preț intră și un loc de parcare subteran.

De asemenea, proprietarul a menționat că și-a făcut credit la bancă pe 30 de ani cu dobândă de 4,79%, însă speră că-l poate achita mai repede. În același timp, el a precizat că în complex nu există alte facilități precum sală de fitness, piscină sau spa, însă are panouri solare. Printre altele, fericitul proprietar a punctat că are boiler pentru apa caldă, centrală pe gaz pe bloc, încălzire în pardoseală și panouri solare

„E nebunie”

Comentariile nu au întârziat să apară. Românii au rămas uimiți de prețurile piperate. „Felicitări, însă 208k pentru un apartament e nebunie...”. Aici, autorul postării a precizat că în blocul de lângă, ce este în construcție, deja apartamentele erau mai scumpe cu 10-15%.

De asemenea, un alt internaut sugerează că suma este destul de mare, având în vedere problemele cu mirosul și modul în care blocurile noi sunt construite. „Superb, 208k ca să stai la marginea orașului în miros de gunoi doar ca e bloc nou (atenție, nu ai nici urmă de garanție că e mai bine construit, majoritatea blocurilor de acolo au pereți prin care se aude când sughite vecinul). Dar anyway, așa se construiesc multe în ziua de azi, deci... Să îl stăpâniți sănătoși și spor și creșteri salariale multe”.

Un vecin de-al său s-a declarat dezamăgit de finisaje. „Și eu locuiesc în acest complex și vp pot spune că nu merita banii. Finisajele sunt mediocre”.

Pe de altă parte, există și oameni care se bucură pentru achiziția românului „Felicitări! Să vă bucurați de el! Iar pentru cârcotașii care zic că nu merită atâția bani locația, puneți mâna și căutați-vă locuință să vedeți cum stă treaba, să vă mai actualizați așteptările”.