 ANAF vinde un apartament cu două camere cu 50.650 de lei! Unde se află locuința
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ANAF vinde un apartament cu două camere cu 50.650 de lei! Unde se află locuința

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Un apartament cu două camere din Oravița, județul Caraș-Severin, poate fi cumpărat prin licitație organizată de ANAF. Prețul de pornire este de 50.650 de lei, însă cei interesați trebuie să fie atenți la un detaliu important: suma reprezintă doar cota de ½ din locuință.

Apartament cu 2 camere, scos la vânzare de ANAF
Apartament cu 2 camere, scos la vânzare de ANAF Foto: Shutterstock

Proprietatea se află pe strada Eftimie Murgu, numărul 80, și este inclusă într-o procedură de vânzare prin licitație publică organizată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara.

Potrivit anunțului publicat de ANAF, valoarea de pornire a licitației este de 50.650 de lei, aceeași sumă fiind stabilită și în urma evaluării imobilului. Tranzacția nu este supusă TVA. Pentru a putea participa la licitație, persoanele interesate trebuie să achite o taxă de participare de 5.065 de lei.

Locuința are o suprafață utilă de 42,23 de metri pătrați și este formată din două camere și bucătărie. Apartamentul se află la etajul al doilea al unui bloc construit în anul 1970.

Un detaliu important este că ANAF nu scoate la vânzare întregul apartament, ci cota de ½ din proprietate. Imobilului îi mai revine și o cotă de 16 metri pătrați din terenul aferent părților de folosință comună. Potrivit descrierii din anunț, apartamentul este renovat, iar construcția are structura de rezistență din beton armat. Accesul la proprietate se realizează pe cale rutieră.

Proprietatea are mai multe sarcini

Prețul de pornire al locuinței este de 50.650 de lei
Prețul de pornire al locuinței este de 50.650 de lei Foto: ANAF

Cei care iau în calcul participarea la licitație trebuie să țină cont și de situația juridică a imobilului. În actele aferente procedurii sunt menționate mai multe sarcini înscrise asupra proprietății. Printre acestea se află o ipotecă și o interdicție privind grevarea sau înstrăinarea imobilului, instituite în favoarea BCR – Sucursala Județeană Caraș-Severin.

De asemenea, documentele ANAF indică și existența unei ipoteci în favoarea instituției fiscale. Aceasta are la bază o ordonanță prin care au fost dispuse măsuri asigurătorii în dosarul nr. 145/P/2014, emisă la 23 ianuarie 2014 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița.

Procedura pentru vânzarea imobilului din Oravița se desfășoară în baza unui anunț publicat de ANAF, valabil în perioada 20 august – 19 septembrie 2026.

Pentru detalii despre starea fizică a apartamentului, gradul de uzură și eventualele caracteristici sau particularități ale proprietății, ANAF precizează că acestea pot fi verificate în raportul de evaluare întocmit pentru imobil.

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