 Vedeta din România care a decis să nu-și mai cumpere haine timp de un an: „E despre mine și neputințele mele!”
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FotoVedeta din România care a decis să nu-și mai cumpere haine timp de un an: „E despre mine și neputințele mele!”

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Una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc a luat o decizie importantă: aceea de a renunța, timp de un an, la cumpărarea de piese vestimentare. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care vedeta a explicat motivul pentru care a ajuns să ia această hotărâre.

Cumpărături.
Cumpărături. Foto: Shutterstock

Ozana Barabancea este vedeta care a decis ca, timp de un an, până pe 1 octombrie 2027, să nu mai facă nicio achiziție vestimentară. Soprana, care în ultima perioadă a trecut prin mai multe transformări fizice, pare că nu se oprește aici.

Ozana Barabancea: „Prefer să investesc în sport, în concedii, în cărți și în pelerinaje”

În mesajul său, Ozana a povestit că abia în toamna anului viitor își va mai cumpăra haine. Motivul pentru care a luat această decizie are legătură cu faptul că, de-a lungul timpului, în garderoba sa și-au făcut loc diverse piese vestimentare, unele dintre ele fiind încă noi, cu eticheta pe ele. Vedeta spune că această situație este rezultatul nevoii compulsive de a cumpăra haine, pe care susține că o are și de care vrea să se „vindece”.

Așadar, Ozana știe că, din toate hainele pe care le are, poate combina diverse ținute și preferă astfel să se disciplineze și să investească banii pe care i-ar cheltui pe haine în diverse activități, precum sportul, concediile, cărțile sau pelerinajele.

„Următoarea mea achiziție vestimentară va fi pe 1 octombrie 2027! Asta mi-am propus. Să vedem dacă-mi iese! Am destule, am haine cu etichetă pe ele, am donat, am dăruit și tot pline îmi sunt dulapurile. Prefer să investesc în sport, în concedii, în cărți și în pelerinaje. Vreau să mă disciplinez! Să învăț cuvântul și noțiunea de DESTUL.

Aș putea face combinații de N luate câte K, astfel încât să am două-trei ținute impecabile pe zi. Vreau să-mi controlez această nevoie compulsivă de a achiziționa haine. E despre mine și neputințele mele! E un pariu cu mine însămi! Oare o să-mi iasă? Hai, să aveți spor în toate de la Dumnezeu!”, a scris Ozana pe rețelele de socializare. 

Ozana Barabancea, noi schimbări după ce a slăbit 37 de kilograme

Schimbările fizice au fost la ordinea zilei pentru Ozana Barabancea în ultima perioadă, iar, pe lângă pierderea în greutate, după ce a slăbit 37 de kilograme, vedeta a apelat și la o intervenție de ridicare a sânilor. De asemenea, aceasta a decis să facă și o intervenție la nivelul gâtului, pentru a elimina excesul de piele. 

„Eu am avut un gât mai deosebit, și când eram grasă, și când eram slabă, tot nu era ce trebuie. A venit momentul în care am decis să fac acest pas. (...) Nu îți afectează corzile vocale. Eu sunt decisă să o fac și am primit și binecuvântare să o fac”, a declarat Ozana Barabancea la „Xtra Night Show”.

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