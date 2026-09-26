 Luciana Indre, proiect nou la Prima TV! Cum se descurcă fără bonă cu Rafael, băiețelul ei de doi ani
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Luciana Indre, proiect nou la Prima TV! Cum se descurcă fără bonă cu Rafael, băiețelul ei de doi ani

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Luciana Indre are o toamnă plină! Vedeta Prima TV continuă „Sănătate cu stil”, pregătește și un nou proiect legat de lumea vinului și, în premieră, ne-a dezvăluit că s-a înscris la un master în medicina stilului de viață.

Luciana Indre, proiect nou la Prima TV!
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Luciana Indre, proiect nou la Prima TV! Foto: click.ro

Acasă, Rafael, băiețelul ei de doi ani, îi ocupă însă cea mai mare parte din timp.

Luciana Indre, proiect nou la Prima TV

În noul sezon „Sănătate cu stil”, Luciana vrea să pună și mai mult accent pe prevenție și longevitate. În plus, urmează un proiect nou la Prima TV, legat de vin, despre care nu are încă voie să ofere prea multe amănunte.

Sunt emisiuni noi, proiecte noi pentru această toamnă, plină de surprize. La Prima o să fie și acolo o surpriză, dar n-am voie să spun încă nimic.”

Și mai are o noutate: s-a înscris la un master în medicina stilului de viață, la Universitatea de Medicină și Farmacie.

Nu știu dacă o să reușesc să-l duc la bun sfârșit, pentru că am multă treabă cu copilul, cu munca, cu toate, dar mi-am dorit foarte mult să aflu și mai multe și să aduc informații cât mai corecte în fața telespectatorilor”, ne-a povestit  prezentatoarea TV Luciana Indre.

Rafael are doi ani! Luciana și soțul ei se descurcă fără bonă

Rafael a împlinit doi ani pe 17 septembrie și a început grădinița. Luciana și soțul ei nu au bonă, iar cea mai mare provocare pentru vedeta TV este să reușească să împace toate rolurile din viața ei.

Soțul meu s-a întors la muncă, e puțin mai complicat, dar deocamdată reușim să ne organizăm cu timpul. Rafael e cumințel, începe să vorbească și ne înțelegem mai bine. Câteodată nu înțeleg ce spune și se supără pe mine că nu înțeleg”, ne-a povestit, amuzată, Luciana.

Primul cuvânt spus clar de Rafael a fost chiar „mama”, iar acum micuțul începe să lege tot mai multe cuvinte.

La capitolul alimentație, Luciana  Indre nu merge pe interdicții drastice, ci pe echilibru.

„Încercăm noi să mâncăm sănătos și atunci să mănânce și el. L-am lăsat să guste și sărat, l-am lăsat să guste și dulce și atunci nu avem problema că vrea doar dulce. Dar da, am grijă”, ne-a mai spus vedeta Prima TV.

Mai are timp pentru ea și pentru soț?

Puțin, recunoaște Luciana Indre. Încearcă însă să păstreze ceea ce ea numește „normalitatea”: să iasă, să petreacă timp cu soțul ei și să nu renunțe la lucrurile simple care îi fac plăcere. Rafael i-a însoțit încă de mic la ieșirile în oraș.

Iar de când băiețelul merge la grădiniță, mama lui a început să mai găsească puțin timp și pentru ea, încercând să se relaxeze.

Cu o carte bună. Recunosc că asta mi-a lipsit, înainte citeam mai mult. Acum, de când e și Rafael la grădiniță, mai am timp și să citesc. Cu un pahar de vin bun, cu o baie relaxantă… lucrurile normale”, adaugă vedeta.

Pentru a se menține în formă, Luciana încearcă să mănânce sănătos, să facă sport și, mai ales, să recupereze somnul pierdut în primii doi ani de maternitate.

Cum se simte Luciana Indre la patru ani după diagnosticul de cancer la sân

Au trecut patru ani de când Luciana Indre a aflat că are cancer la sân și a trecut prin chimioterapie. Astăzi spune că se simte bine și continuă să meargă periodic la controale.

Slavă Domnului, sunt bine. Merg periodic la controale. Mergeam și înainte și cred că asta este recomandarea care poate să ne ajute, să ne salveze”, e de părere vedeta care a trecut prin chimioterapie și s-a temut la un moment dat pentru viața ei.

Nici după tratamente nu a ales diete extreme. Luciana Indre spune că în perioada chimioterapiei a mâncat ceea ce organismul său tolera, iar ulterior a încercat să păstreze echilibrul: fructe, legume, fibre, dar și carne.

Pentru ea, luna septembrie are astăzi o semnificație aparte și leagă unele dintre cele mai grele, dar și cele mai frumoase momente ale vieții sale.

Septembrie a fost luna în care am aflat că am cancer, septembrie a fost luna în care a venit pe lume Rafael, septembrie a fost luna în care l-am cunoscut pe soțul meu. Așa că nu pot să nu iubesc luna septembrie. Chiar dacă a fost și rău, după aceea a venit bine”privește înainte optimistă și încrezătoare în viitor, Luciana Indre.

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