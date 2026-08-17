Ce venit trebuie să aibă o familie ca să-și permită un apartament cu 2 camere în nordul Capitalei

Zona Aviației – Barbu Văcărescu atrage mii de noi locuințe în dezvoltare, însă prețurile ridicate fac ca aceste proprietăți să fie accesibile doar unui procent restrâns de cumpărători.

Supranumită „polul corporatiștilor” datorită proximității față de cel mai important centru de afaceri din Capitală, zona Aviației trece printr-o explozie a dezvoltărilor imobiliare, având în prezent aproximativ 4.000 de unități rezidențiale în șantier.

Deși cererea rămâne ridicată în nordul Bucureștiului, nivelul prețurilor pe metru pătrat util impune praguri salariale considerabile pentru accesarea unui credit bancar, transformând cartierul într-o zonă exclusivistă destinată unui segment restrâns de cumpărători.

Prețurile de pornire și calculele pentru un credit ipotecar pe 30 de ani

Potrivit unei analize publicate de profit.ro, prețul mediu de pornire pentru un apartament nou cu două camere aflat în stadiu de construcție în zona Aviației începe de la 150.000 de euro plus TVA.

În cazul celor cu trei camere, costul urcă la aproximativ 214.000 de euro plus TVA, variind în funcție de compartimentare și suprafața utilă.

La o medie de 3.230 de euro pe metrul pătrat util plus taxe, calculele financiare arată efortul considerabil pe care trebuie să îl facă o familie.

Pentru a cumpăra prin credit ipotecar un apartament nou cu două camere, o familie trebuie să aibă un venit net cumulat de aproximativ 15.000 de lei lunar.

Calculul este realizat pentru un împrumut pe 30 de ani, cu dobândă fixă în primii 3 ani și un avans de 25%.

În cazul celor care vizează o locuință mai spațioasă, cu trei camere, efortul financiar crește semnificativ, venitul minim lunar necesar ajungând la pragul de 22.300 de lei.

Oferta vizează doar 4% din cumpărătorii activi din Capitală

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru luna mai 2026, două salarii medii nete din București cumulează aproximativ 14.620 de lei pe lună (echivalentul a 2.800 de euro).

În acest context economic, noile locuințe din Aviației se adresează unui segment de doar 4% dintre cumpărătorii activi existenți pe piața imobiliară bucureșteană.

Locuințele aflate acum pe șantiere urmează să fie livrate etapizat în perioada 2026-2028. În plus, datele companiei de consultanță imobiliară SVN indică faptul că zona are un potențial de extindere de încă peste 7.200 de apartamente pe termen mediu și lung.