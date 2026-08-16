Topul celor mai scumpe cartiere din România. Bucureștiul domină clasamentul

Piața imobiliară din România continuă să arate diferențe foarte mari între zonele rezidențiale, iar Bucureștiul se află în centrul celor mai spectaculoase contraste. Datele aferente trimestrului al doilea din 2026 arată că prețul unui apartament poate varia cu sute de mii de euro în funcție de cartierul în care se află locuința.

În Capitală, cele mai mari valori au fost înregistrate în Primăverii, Kiseleff și Aviatorilor, unde prețul mediu solicitat pentru un metru pătrat util a trecut de 5.500 de euro. La polul opus se află Ferentari, cu o valoare medie de 1.389 de euro/mp.

Diferența este semnificativă chiar și atunci când este analizat un apartament cu o suprafață identică. Pentru 70 de metri pătrați, calculul pe baza prețurilor medii indică o diferență de aproximativ 297.000 de euro între Primăverii și Ferentari.

„Piața imobiliară din România a încetat să mai funcționeze ca un mecanism economic unitar. Vedem o hartă a discrepanțelor chiar și atunci când analizăm orașe similare sau cel puțin comparabile: în timp ce Clujul impune prețuri mari, poluri economice precum Timișoara rămân surprinzător de accesibile, având zonele de top la nivelul periferiilor clujene. În același timp, avem 3 zone mari ale Bucureștiului cu un preț mediu de peste 5.500 euro/mp, mai mult decât dublu față de media orașului. Accesibilitatea locativă se fragmentează regional, transformând alegerea orașului în factorul decisiv pentru un cost al vieții sustenabil.”, a declarat Daniel Crainic, directorul unei platforme imobiliare pentru Adevărul.

Bucureștiul are cele mai scumpe zone rezidențiale

Cele mai scumpe zone rezidențiale din România nu se află în Cluj-Napoca, ci în Capitală. Primăverii ocupă primul loc, cu un preț mediu solicitat de 5.638 de euro/mp util. Foarte aproape se află Kiseleff, cu 5.632 de euro/mp, iar Aviatorilor ajunge la 5.541 de euro/mp.

Urmează Floreasca, unde media este de 4.460 de euro/mp, Herăstrău, cu 4.427 de euro/mp, și Șoseaua Nordului, cu 4.245 de euro/mp. În Dorobanți, prețul mediu ajunge la 4.158 de euro/mp.

Și zona Capitale se află printre cele mai scumpe din București, cu 3.971 de euro/mp. Aceasta este cunoscută pentru străzile care poartă numele unor capitale, dar și pentru vilele interbelice, reședințele diplomatice și proprietățile de lux.

La cealaltă extremă, Ferentari are un preț mediu solicitat de 1.389 de euro/mp. Astfel, diferența dintre cele două zone ale Capitalei este considerabilă.

Șapte zone din Capitală depășesc prețul din centrul Clujului

Cluj-Napoca rămâne una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din România. În zona Ultracentral, apartamentele au fost oferite spre vânzare, în medie, la 4.022 de euro/mp util.

Totuși, potrivit datelor prezentate pentru trimestrul al doilea din 2026, șapte zone din București au depășit acest nivel. Printre acestea se numără Primăverii, Kiseleff, Aviatorilor, Floreasca, Herăstrău, Șoseaua Nordului și Dorobanți.

În Cluj-Napoca, după zona Ultracentrală, cele mai ridicate valori sunt întâlnite în Andrei Mureșanu, cu 3.614 euro/mp, Borhanci, cu 3.478 euro/mp, Plopilor, cu 3.476 euro/mp, și Bună Ziua, cu 3.443 euro/mp.

Brașovul are, la rândul său, o zonă care se apropie de nivelul Clujului. În Drumul Poienii, prețul mediu solicitat a ajuns la 3.978 de euro/mp util. În Brașovul Vechi, valoarea este de 3.033 euro/mp, iar în Tractorul ajunge la 2.468 euro/mp.

Timișoara rămâne mai accesibilă decât celelalte mari orașe

O situație diferită se regăsește la Timișoara, unde prețul mediu solicitat pentru apartamente s-a menținut sub pragul de 2.000 de euro/mp util la nivelul orașului.

Chiar și cea mai scumpă zonă, Central – Piața Unirii, a ajuns la 2.722 de euro/mp. În Tipografilor, media este de 2.498 euro/mp, în Take Ionescu de 2.464 euro/mp, iar în Mehala de 2.291 euro/mp. Zona Torontalului a înregistrat 2.077 euro/mp.

În Iași, zona Ultracentrală are un preț mediu de 2.958 euro/mp, peste cea mai scumpă zonă din Constanța. În Faleza Nord, apartamentele au fost oferite la o medie de 2.667 euro/mp. În Iași, Copou ajunge la 2.500 euro/mp, Gara la 2.313 euro/mp, Moara de Vânt la 2.269 euro/mp, iar Podul de Fier la 2.260 euro/mp.

În Constanța, după Faleza Nord urmează Capitol, cu 2.571 euro/mp, Peninsula, cu 2.374 euro/mp, Tomis II, cu 2.146 euro/mp și Tomis I, cu 2.133 euro/mp.