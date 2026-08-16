 S-a acoperit cu smoală din cap până în picioare ca să nu fie prins și a jefuit un magazin. Ce a pățit un hoț din Kiev
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S-a acoperit cu smoală din cap până în picioare ca să nu fie prins și a jefuit un magazin. Ce a pățit un hoț din Kiev

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Un tânăr de 26 de ani din Kiev a recurs la un gest nebunesc în încercarea de a nu fi prins. Acesta a jefuit un magazin, dar nu oricum. S-a acoperit cu smoală din cap până în picioare, crezând că nu va fi recunoscut. 

Un hoț din Kiev s-a acoperit cu smoală și a spart un magazin. Foto: Ukrainskaia Pravda
Un hoț din Kiev s-a acoperit cu smoală și a spart un magazin. Foto: Ukrainskaia Pravda

Cu toate acestea, polițiștii l-au prins și au avut nevoie de cinci ore pentru a-l curăța. Autoritățile au folosit 12 litri de ulei și de 4 litri de detergent pentru a îndepărta smoala. Cu ce a plecat din magazin.

S-a acoperit cu smoală și a jefuit un magazin

A crezut că se face „invizibil”, dar a ajuns pe mâna poliției. Jaful a avut loc în noaptea de 13 august la un supermarket alimentar, dintr-un cartier din Kiev. S-a băgat într-un butoi cu smoală de pe un șantier și a plecat să-și pună planul în aplicare, relatează Ukrainskaia Pravda.

Tânărul a lovit ușa din sticlă cu piciorul pentru a o sparge și a intrat în magazin. Într-o pungă și-a pus țigări, suc, dulciuri, o portocală, un  grepfrut și șervețele umede. Agenții de pază au sărit pentru a-l împiedica să mai fure și alte lucruri, după care hoțul a fugit.

Polițiștii s-au chinuit cinci ore să-l spele

Polițiștii susțin că hoțul nu s-a oprit doar la a distruge magazinul. În drum spre casă a început să arunce cu pietre în geamurile unui liceu. Atunci, autoritățile l-au descoperit. La el avea și punga cu lucrurile furate. Atunci, el a fost reținut.

„Totuși, cea mai grea parte pentru polițiști a urmat după. Pentru a-l duce pe bărbat la secție și a-l interoga, acesta trebuia curățat. Pentru a face acest lucru, ofițerii au stat mai mult de cinci ore, cu perii de pantofi, 12 litri de ulei și 4 litri de detergent să-l spele”, au transmis polițiștii.

Anchetatorii Poliţiei din Sviatoşîn l-au pus sub acuzare în baza articolului 186, alineatul 4, şi articolului 296, alineatul 1, din Codul penal al Ucrainei, pentru jaf şi huliganism.

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