 Românii care se pot pensiona cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Românii care se pot pensiona cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În România, lege privind sistemul public de pensii stabilește norme clare privind vechimea necesară pentru pensionare. În timp ce stagiul complet de cotizare contributiv rămâne stabilit la 35 de ani, legislația permite recunoașterea unor perioade fără contribuții directe care pot ajuta asigurații să obțină dreptul la pensie și cu cinci ani mai devreme.

Cine poate ieși la pensie cu 5 ani mai devreme. Foto: shutterstock
Cine poate ieși la pensie cu 5 ani mai devreme. Foto: shutterstock

Așadar, stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani și la femei și la bărbați. O situație diferită este în cazul persoanelor care vor să se pensioneze cu până la cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard. 

Românii care pot ieși la pensie cu cinci ani mai devreme

Legea nr. 360/2023 spune că persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexele legii cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, relatează adevarul.ro.

Totuși, există niște condiții. Pentru ca acest lucru să se poată aplica trebuie ca cei cinci ani  suplimentari să nu fie formați exclusiv din perioade în care s-au plătit contribuții. Perioada în care nu au existat contribuțiile nu exclude imediat recunoașterea lor la stabilirea drepturilor de pensie.

Care sunt perioadele asimilate

Perioadele asimilate reprezintă intervalele în care nu s-au plătit contribuții obișnuite, dar sunt recunoscute de lege. Aici se încadrează anii de facultate, dacă aceștia au fost făcuți la zi, cursuri cu frecvență, și dacă au fost finalizați cu diplomă.

Și perioada serviciului militar intră la această categorie,în care persoana a făcut serviciul militar ca militar în termen sau cu termen redus, precum și perioadele de concentrare, mobilizare ori prizonierat. De asemenea, pe listă mai sunt și perioadele în care persoana a beneficiat de indemnizații de asigurări sociale, în intervalul prevăzut de legislație.

Tot ca perioadă asimilată se consideră și perioada de incapacitate temporară de muncă determinată de accident de muncă și boli profesionale, în condițiile legii, dar și perioada concediului pentru creșterea copilului, tot în limitele stabilite de legislație.

Care sunt stagiile necontributive

Stagiile necontributive sunt perioadele speciale recunoscute ca vechime fără plata contribuțiilor. Aici sunt perioadele recunoscute în baza Decretului-lege nr. 118/1990, pentru persoanele persecutate din motive politice, deportate în străinătate sau constituite în prizonieri.

De asemenea, mai avem și:

  • perioada de vechime în muncă recunoscută soției salariate care și-a urmat soțul trimis în misiune permanentă în străinătate, în condițiile Decretului-lege nr. 51/1990;
  • anumite perioade în care s-a beneficiat de ajutor de șomaj sau ajutor de integrare profesională, anterior datei de 1 aprilie 2001;
  • anumite perioade în care s-au acordat plăți compensatorii, în condițiile legislației de la momentul respectiv;
  • perioadele în care s-a beneficiat de venit de completare sau plăți compensatorii, în condițiile prevăzute de lege;
  • perioadele suplimentare la vechime acordate pentru activitatea desfășurată în grupele I și II de muncă, respectiv în condiții deosebite și speciale;
  • perioada de exil;
  • anumite perioade recunoscute potrivit legislației speciale pentru persoanele trimise să lucreze în țări cu climă greu de suportat;
  • alte perioade recunoscute ca vechime în muncă prin acte normative, pentru care nu s-au datorat contribuții de asigurări sociale.

Ghid de cumpărături

Design fără titlu (5) png
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ” Alte sporturi
banner firicel si lupu rednic png
#Exclusiv Click!
Lupu Rednic nu renunță la procesul cu rău-platnicul Firicel din „Las Fierbinți”: „Oricine poate greși, depinde și de om” Vedete românești
image
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare adevarul.ro
image
Înghețată de casă delicioasă, din ingrediente naturale și ieftine. O poate prepara oricine adevarul.ro

Parteneri

image
„N-a fost nicio șmecherie!” Andrei Nicolescu spune tot adevărul despre faza care a dus la eliminarea lui Pancu www.fanatik.ro
image
Turistul care a scos obiectul suspect din apă la Eforie Nord: "Toți suntem experți. Ne ducem să verificăm" observatornews.ro
image
Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane www.antena3.ro
image
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă mama lui David Popovici. Detaliul mai puţin ştiut din viaţa sportivului as.ro
image
Ce trebuie să faci dacă ți se strică mașina pe autostradă. Unde trebuie să stea pasagerii playtech.ro
image
Cum a câștigat Dinamo pe Giulești și unde a pierdut Pancu duelul cu Campos. Cifrele Wyscout www.fanatik.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
Roxy Chiriac facebook jpg
O tânără care a parcurs sute de kilometri pe Camino de Santiago, surprinsă de Via Transilvanica: „Este mult mai grea” Național
Design fără titlu (6) png
VideoOrașul din România în care o familie de turiști străini a ales să petreacă trei săptămâni: „Arhitectura de aici te face să te oprești din mers” Național
manastirea nicula jpg
VideoO scenă de la Mănăstirea Nicula a creat discuții aprinse. Imaginile cu pelerinii care merg în genunchi și în coate au devenit virale: „Mi-e și puțin milă” Național
image png
Lovitură de milioane în Italia: trei tablouri celebre, furate în doar trei minute. Cine sunt suspecții Internațional
accident autobuz ungaria jpg
Tragedie în Ungaria: 12 oameni au murit după ce un autobuz plin cu pasageri s-a răsturnat într-un șanț Internațional
nicusor dan la fagaras jpg
VideoNicușor Dan, apariție surpriză la Făgăraș. Ținuta în care a fost surprins președintele Național
canicula si furtuni jpg
ANM a extins codul galben de caniculă. România, lovită apoi de furtuni puternice și vijelii Național
loto istock jpg
Rezultate Loto duminică, 16 august. Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri la 6/49 Național
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net