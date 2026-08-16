Românii care se pot pensiona cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile

În România, lege privind sistemul public de pensii stabilește norme clare privind vechimea necesară pentru pensionare. În timp ce stagiul complet de cotizare contributiv rămâne stabilit la 35 de ani, legislația permite recunoașterea unor perioade fără contribuții directe care pot ajuta asigurații să obțină dreptul la pensie și cu cinci ani mai devreme.

Așadar, stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani și la femei și la bărbați. O situație diferită este în cazul persoanelor care vor să se pensioneze cu până la cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard.

Românii care pot ieși la pensie cu cinci ani mai devreme

Legea nr. 360/2023 spune că persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexele legii cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, relatează adevarul.ro.

Totuși, există niște condiții. Pentru ca acest lucru să se poată aplica trebuie ca cei cinci ani suplimentari să nu fie formați exclusiv din perioade în care s-au plătit contribuții. Perioada în care nu au existat contribuțiile nu exclude imediat recunoașterea lor la stabilirea drepturilor de pensie.

Care sunt perioadele asimilate

Perioadele asimilate reprezintă intervalele în care nu s-au plătit contribuții obișnuite, dar sunt recunoscute de lege. Aici se încadrează anii de facultate, dacă aceștia au fost făcuți la zi, cursuri cu frecvență, și dacă au fost finalizați cu diplomă.

Și perioada serviciului militar intră la această categorie,în care persoana a făcut serviciul militar ca militar în termen sau cu termen redus, precum și perioadele de concentrare, mobilizare ori prizonierat. De asemenea, pe listă mai sunt și perioadele în care persoana a beneficiat de indemnizații de asigurări sociale, în intervalul prevăzut de legislație.

Tot ca perioadă asimilată se consideră și perioada de incapacitate temporară de muncă determinată de accident de muncă și boli profesionale, în condițiile legii, dar și perioada concediului pentru creșterea copilului, tot în limitele stabilite de legislație.

Care sunt stagiile necontributive

Stagiile necontributive sunt perioadele speciale recunoscute ca vechime fără plata contribuțiilor. Aici sunt perioadele recunoscute în baza Decretului-lege nr. 118/1990, pentru persoanele persecutate din motive politice, deportate în străinătate sau constituite în prizonieri.

De asemenea, mai avem și: