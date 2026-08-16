Sfârșit tragic pentru un bărbat de 55 de ani pe un traseu din Făgăraș. Poliția a deschis dosar penal

Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Târgu Mureș, și-a pierdut viața duminică, 16 august, după ce a căzut într-o râpă în timp ce se afla într-o drumeție în Munții Făgăraș, în județul Argeș.

Incidentul a mobilizat polițiștii și salvamontiștii argeșeni. Bărbatul ar fi alunecat accidental și ar fi suferit răni grave în urma căderii. Din cauza leziunilor, acesta a decedat.

Bărbatul se afla în drumeție când a căzut în râpă

Polițiștii din Argeș au fost sesizați duminică, împreună cu reprezentanții Salvamont, cu privire la producerea accidentului pe un traseu montan din Munții Făgăraș.

„Astăzi, 16 august, polițiștii și salvamontiștii din Argeș au fost sesizați cu privire la faptul că pe un traseu montan din județul Argeș, în Munții Făgăraș, o persoană aflată în drumeție ar fi căzut într-o râpă”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Argeș citat de news.ro.

În urma căderii, bărbatul a suferit leziuni, iar ulterior a survenit decesul. Pentru recuperarea trupului neînsuflețit a fost necesară intervenția echipelor Salvamont Argeș, cu sprijinul unui elicopter.

Primele verificări efectuate de autorități indică faptul că incidentul s-ar fi produs accidental, în timpul drumeției.

Salvamont Argeș și un elicopter au intervenit pentru recuperarea trupului

Operațiunea de recuperare a victimei a fost una dificilă, având în vedere zona montană în care s-a produs accidentul.

Autoritățile au precizat că trupul neînsuflețit urma să fie extras cu sprijinul salvamontiștilor și al unui elicopter.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Argeș, incidentul este tratat drept un accident produs în timpul unei drumeții, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Polițiștii continuă verificările pentru a clarifica modul în care s-a produs căderea și toate împrejurările care au dus la decesul bărbatului.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

În urma tragediei, polițiștii au deschis un dosar penal. Ancheta este desfășurată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș”, a mai transmis IPJ Argeș.

O autopsie medico-legală urmează să fie efectuată pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.