 O tânără care a parcurs sute de kilometri pe Camino de Santiago, surprinsă de Via Transilvanica: „Este mult mai grea”
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O tânără care a parcurs sute de kilometri pe Camino de Santiago, surprinsă de Via Transilvanica: „Este mult mai grea”

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Roxy Chiriac, o tânără pasionată de astfel de drumeții, a parcurs, mai întai, Camino de Santiago, care are circa 800 de kilometri, pornește din Franța și se termină în Spania. Ulterior, a crezut că e 100% pregătită și pentru Via Transilvanica, însă nu era așa cum se aștepta.

Camino de Santiago și Via Transilvanica prin ochii unei românce. Foto: Facebook
Camino de Santiago și Via Transilvanica prin ochii unei românce. Foto: Facebook

Românca a vorbit despre diferențele dintre cele două trasee, susținând că, deși ideea este aceeași, ele sunt foarte diferite. Via Transilvanica are o lungime totală de 1.420 de kilometri, care începe de la Mănăstirea Putna și străbate 10 județe, terminându-se la Turnu Severin. La ce concluzii a ajuns Roxy.

Românca ce a parcurs sute de kilometri

Roxy Chiriac a împărtășit iubitorilor de drumeții câteva detalii despre cele două experiențe ale sale. Aceasta a mărturisit că Via Transilvanica i s-a părut un traseu mult mai greu. Aceasta a povestit că a mers 350 de kilometri în această drumeție și 1.300 de kilometri pe două dintre traseele Camino de Santiago: Camino Francez și Camino Portughez.

„Via Transilvanica îmi era de mult timp în inimă. Și, sincer, am plecat cu gândul că, după experiența Camino, probabil o să-mi fie mai ușor pe Via. Daaaar… nu au absolut nicio treabă una cu cealaltă.

Nici cea mai mică legătură, în afară de faptul că sunt trasee de lungă distanță și că, la un moment dat, începi să înțelegi că mersul pe jos poate deveni o formă foarte serioasă de călătorie. În rest, sunt total opuse. Și fiecare are lucruri pe care celălalt nu le are”, a spus Roxy.

Cum a fost pe Camino de Santiago

Românca susține că, deși sunt zile grele pe Camino, infrastructura este alta, deoarece pe drum te întâlnești mereu cu alți oameni, găsești cazări, baruri și ai cu cine să stai la masă. Este o călătorie plăcută în care nu te simți singur.

„Pe Camino, chiar dacă există zile grele și pe unele porțiuni mici diferențe de nivel, infrastructura este cu totul alta. Traseul este mult mai umblat, găsești oameni, sate, magazine, baruri, albergue-uri, locuri în care să te oprești. Ai senzația că faci parte dintr-un drum care există de sute de ani și pe care, în fiecare zi, îl parcurg oameni din zeci de țări. Și mai este ceva foarte greu de explicat până nu trăiești: comunitatea.

Pe Camino, oamenii se adună aproape fără să-și propună asta. Mergi singur, dar rareori te simți cu adevărat singur. Întâlnești pe cineva, mergi câțiva kilometri împreună, te reîntâlnești seara la cazare, mănânci împreună, povestești, apoi a doua zi porniți din nou. Adeseori nu știi aproape nimic despre omul de lângă tine și, cu toate astea, ajungi să ai conversații pe care poate nu le-ai avut niciodată cu oameni pe care îi cunoști de ani de zile”, se mai arată în postarea ei.

Via Transilvanica, un drum pe care te simți singur

Roxy Chiriac a menționat că pe Via Transilvanica lucrurile nu stau chiar așa și s-a simțit singură pe acest traseu. „Via e altceva. Pe Via poți să mergi kilometri întregi fără să vezi un alt om. Ore întregi. Mergi singur, prin pădure, pe dealuri, prin sate, pe drumuri de țară, și nu ai senzația că „participi” la ceva. Ai senzația că ești pur și simplu acolo. Iar fizic, Via este mult mai grea”. Aceasta consideră că pe Camino „te poți baza pe drum”, dar „pe Via trebuie să te bazezi mai mult pe tine”. 

„Cere să accepți singurătatea. Să nu ai mereu pe cineva în fața ta sau în spatele tău. Să nu te bazezi pe faptul că, după încă 5 kilometri, vei găsi un loc unde să bei o cafea sau să mănânci ceva. Să accepți că unele zile vor fi pur și simplu despre mers. Și cred că tocmai de aici vine și ideea mea că Via nu este neapărat pentru oricine. Nu pentru că ar fi prea grea. Nu pentru că trebuie să fii un superdrumeț. Ci pentru că trebuie să îți placă genul ăsta de experiență. Cu adevărat! Dacă nu îți place devine mai mult o corvoadă decât o experiență unică pe viață”, a mai spus Roxy.

Cât despre cazări, pe Via, la Tășuleasa, a găsit o locație asemănătoare cu ceea ce a întâlnit pe Camino. Sunt camere în care dorm și 10-15 persoane, însă acest concept, spune ea, este unul nu prea popular la noi în țară, românii find obișnuiți cu intimitatea.

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