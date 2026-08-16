 Povestea impresionantă a unui cuplu căsătorit de 80 de ani. Ce fac cei doi în fiecare vineri dimineață
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VideoPovestea impresionantă a unui cuplu căsătorit de 80 de ani. Ce fac cei doi în fiecare vineri dimineață

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John și Jerry Carroll formează un cuplu de aproape opt decenii, iar povestea lor de viață este legată nu doar de longevitatea căsniciei, ci și de un obicei simplu pe care l-au păstrat timp de aproximativ 50 de ani. Cei doi locuiesc în Murfreesboro, Tennessee, iar în fiecare vineri dimineață ies la micul dejun împreună cu prietenii.

John și Jerry Carroll / Foto: captură video
John și Jerry Carroll / Foto: captură video

John Carroll are 101 ani, în timp ce Jerry a ajuns la vârsta de 100 de ani. Împreună au sărbătorit 80 de ani de căsătorie, o aniversare care marchează opt decenii petrecute unul alături de celălalt.

În ciuda trecerii timpului, cei doi au continuat să acorde importanță lucrurilor simple. Întâlnirea săptămânală cu prietenii, la un restaurant McDonald's din apropiere, a devenit o constantă în viața lor.

Ritualul de vineri pe care îl păstrează de aproape 50 de ani

În fiecare vineri, John și Jerry se întâlnesc cu prietenii la micul dejun. Tradiția a început în urmă cu aproximativ jumătate de secol și continuă chiar și acum, când cei doi au împreună peste 200 de ani.

Micul dejun preferat al lui John este unul simplu. „La micul dejun, de obicei mâncăm McMuffin cu ou și cârnați”, a povestit acesta pentru CBS.

Pentru cuplul din Tennessee, întâlnirile săptămânale au rămas o parte importantă a vieții lor sociale. Timpul petrecut împreună și alături de prieteni reprezintă o tradiție pe care au dus-o mai departe de-a lungul deceniilor.

John Carroll, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial

Pe lângă povestea unei căsnicii care a ajuns la opt decenii, John Carroll are și un trecut remarcabil. Bărbatul este veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, iar mărturiile sale sunt păstrate în prezent într-un muzeu național.

La 101 ani, John continuă să acorde atenție și activității fizice. Potrivit informațiilor prezentate, acesta are în continuare obiceiul de a face exerciții dimineața.

Când vine vorba despre secretul unei căsnicii atât de lungi, John nu vorbește despre o rețetă complicată. Sfatul său se concentrează pe respect, sprijin și muncă.

„Poartă-te frumos cu soția ta și încearcă să o ajuți tot ce poți și muncește din greu!”, este recomandarea lui John Carroll.

Familia construită în opt decenii de căsnicie

De-a lungul celor 80 de ani petrecuți împreună, John și Jerry au trecut prin numeroase momente dificile, însă au rămas unul alături de celălalt. Astăzi, familia pe care au construit-o reprezintă una dintre cele mai importante părți ale poveștii lor.

Cei doi au trei copii, șapte nepoți, 21 de strănepoți și un stră-strănepot.

În același timp, tradiția începută cu aproximativ 50 de ani în urmă continuă. La vârstele de 100 și 101 ani, John și Jerry ies în continuare vinerea la micul dejun, alături de prietenii lor.

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