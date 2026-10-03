Vrei să păstrezi roșiile proaspete peste iarnă? Iată un truc simplu din anii ’70 pe care merită să-l încerci

La finalul sezonului de grădinărit, când încă mai rămân roșii verzi pe plante, există o metodă veche, folosită de generații, pentru a le păstra peste iarnă.

Vrei să păstrezi roșiile proaspete peste iarnă? Foto: adobestock

Este un truc simplu, transmis din familie în familie, care permite ca roșiile să se coacă lent, fără a se strica.

Cum să păstrăm roșiile proaspete până iarna

Pentru început, fiecare roșie verde trebuie învelită în hârtie de ziar, cu grijă, astfel încât fructele să fie protejate individual. Roșiile împachetate erau apoi așezate într-o ladă și depozitate într-un loc răcoros și întunecat.

În aceste condiții, roșiile se coceau treptat, putând fi consumate chiar și în mijlocul iernii. Metoda funcționează cel mai bine la final de sezon, când roșiile sunt culese direct din grădină și nu au fost tratate cu pesticide.

Pentru cantități mici, recipientul poate fi orice cutie sau container, fără a fi nevoie să fie acoperit. Roșiile se lasă pur și simplu la întuneric, iar procesul de coacere se desfășoară natural, în ritmul lor.

Avantajul este evident: nu mai este nevoie să se cumpere roșii în sezonul rece, când prețurile sunt ridicate, iar gustul celor din comerț este adesea dezamăgitor.

Cum faci roșiile să se coacă mai devreme

Cei care doresc ca roșiile să se coacă mai repede le pot pune pe pervazul unei ferestre. În doar câteva zile, acestea capătă culoarea roșie și pot fi consumate. Roșiile coapte astfel pot avea mai puține semințe decât cele de vară, însă gustul rămâne plăcut și mult superior roșiilor din supermarket.

În momentul consumului, roșia se desface din hârtie și se verifică dacă este suficient de coaptă. Metoda este ideală pentru grădinarii care nu vor să arunce roșiile verzi rămase la final de sezon și preferă să le valorifice în mod tradițional.

Această tehnică simplă și veche permite obținerea unor roșii gustoase chiar și în timpul iernii, oferind o alternativă naturală la produsele din comerț.

Când se pun murăturile pentru iarnă

Nu există o singură zi ideală pentru a pune murăturile, deoarece momentul depinde atât de leguma aleasă, cât și de temperatura la care va avea loc fermentarea.

În cazul murăturilor în saramură, temperaturile moderate favorizează desfășurarea procesului de fermentare. Pentru castraveți, un interval de aproximativ 21-24 de grade Celsius poate permite finalizarea fermentării în circa trei-patru săptămâni. La temperaturi mai scăzute, de aproximativ 12-18 grade Celsius, procesul se desfășoară mai lent și poate ajunge la cinci-șase săptămâni.

Din acest motiv, septembrie este una dintre cele mai potrivite perioade pentru pus murături, mai ales după ce temperaturile foarte ridicate de la sfârșitul verii încep să dispară.

Este important și ca legumele să fie proaspete și ferme. Castraveții, gogonelele, ardeii sau conopida nu ar trebui să prezinte zone moi, lovituri, mucegai ori alte semne de alterare.