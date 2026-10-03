 „Era să murim într-un buncăr!” Aventură de coșmar pentru un grup de tineri în Croația. Ce descoperire macabră au făcut
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„Era să murim într-un buncăr!” Aventură de coșmar pentru un grup de tineri în Croația. Ce descoperire macabră au făcut

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Ceea ce trebuia să fie o simplă drumeție de vacanță pe o insulă nelocuită din Croația s-a transformat într-o experiență terifiantă pentru un grup de tineri dornici de aventură. 

Aventură de coșmar pentru un grup de tineri în Croația
Aventură de coșmar pentru un grup de tineri în Croația Foto: Capturi TikTok

Decizia de a explora o fortificație militară subterană dezafectată i-a adus la un pas de o tragedie, după ce s-au rătăcit într-un labirint întunecos și plin de vestigii macabre.

Descoperiri macabre în subteran: muniție, canistre și oseminte umane

Curiozitatea i-a împins pe turiști să treacă pragul unui buncăr abandonat pentru a vedea ce ascunde vechea construcție.

Odată intrați în adâncuri, galeriile s-au dovedit a fi un traseu ramificat și înșelător din care nu au mai găsit calea de întoarcere, transformând expediția într-o capcană subterană.

Pe măsură ce înaintau încercând să se orienteze, tinerii au fost martorii unor scene desprinse din filmele de groază.

Podelele galeriilor erau acoperite cu un strat gros de cenușă, iar în jur zăceau împrăștiate cartușe vechi, recipiente metalice de combustibil, oase de animale și, cel mai șocant, schelete umane.

Buncăr Croația
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Buncăr Croația Foto: Captură TikTok

„Totul s-a transformat rapid într-un film de groază pentru că am început să găsim pe jos cartușe și gloanțe, oase de animale și mai rău de oameni” spune una din tinere pe TikTok.

Peisajul dezolant indica faptul că spațiul fusese martorul unor evenimente dramatice din trecut, lăsate în paragină departe de ochii lumii.

Lupta cu lipsa de oxigen și salvarea pe muchie de cuțit

Situația a devenit critică în momentul în care aerul din galeriile adânci s-a rarefiat dramatic. Tinerii au început să resimtă efectele lipsei acute de oxigen, starea de panică accentuându-se pe măsură ce căutau cu disperare o ieșire către suprafață.

„Noi habar n-aveam cum să ne mai întoarcem, iar într-un final printr-o minune am reușit să scăpăm”

După momente de groază petrecute în întunericul buncărului, grupul a reușit, de bine, de rău, să descopere o cale de evacuare și să iasă la aer curat, scăpând cu viață dintr-o aventură care le putea fi fatală.

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