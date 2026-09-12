 Nemulțumirea unui turist american după o vizită în Brașov: „Mereu e o provocare”
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Nemulțumirea unui turist american după o vizită în Brașov: „Mereu e o provocare”

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Pentru mulți turiști care ajung cu mașina în Brașov, aventura începe înainte de a vedea Centrul Vechi. Până găsești un loc de parcare ai timp să străbați câteva străzi, să mai faci un sens giratoriu și, eventual, să reflectezi la alegerile vieții. Un turist american spune că parcarea în acest oraș este „mereu o provocare”. 

Probleme cu parcarea în Brașov
Probleme cu parcarea în Brașov Foto: shutterstock

Reacția turistului american

 Un turist american spune că parcarea în Brașov este „mereu o provocare”, mai ales pentru cei care nu se descurcă cu aplicațiile mobile sau cu aparatele de taxare, disponibile doar în limba română.

Nu sunt multe locuri de parcare și poate nu știu cum să instaleze aplicația. Poate nu se descurcă cu aparatele de taxat, deci mereu e o provocare pentru turiști”, a povestit acesta, potrivit Observator.

Parcările se umplu rapid, iar autoritățile vor mai puține mașini în centru

Brașovul are o parcare supraetajată cu 306 locuri în apropierea Tâmpei, însă aceasta se ocupă rapid în orele de vârf. Planul autorităților este clar: mai puține mașini în centrul istoric și mai mult spațiu pentru pietoni.

„Vrem să continuăm dezvoltarea zonelor pietonale și, în același timp, să asigurăm accesibilitatea către centrul istoric, atât pentru turiști, cât și pentru brașoveni, prin soluții de transport”, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov.

Parcările noi rămân, deocamdată, la stadiul de proiect. O parcare cu 440 de locuri a fost amânată, iar alta, cu 500 de locuri, ar putea fi construită anul viitor. În nord-vestul orașului există o parcare cu peste 700 de locuri, însă nu poate fi deschisă din cauza unor probleme administrative.

Autoritățile iau în calcul inclusiv scumpirea parcărilor. În prezent, parcarea în centrul istoric costă 3 lei pe oră.

Greșeala care îi poate costa pe șoferi până la 10.000 de lei în Brașov

Poliția Locală Brașov a anunțat intensificarea controalelor în întreg municipiul pentru depistarea șoferilor care ocupă fără drept locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Decizia vine în urma numeroaselor reclamații primite din partea cetățenilor, dar și după ce agenții au constatat că astfel de abateri sunt întâlnite frecvent în mai multe zone ale orașului.

Autoritățile atrag atenția că locurile marcate special pentru persoanele cu handicap nu reprezintă o opțiune convenabilă pentru șoferii aflați în grabă, ci o necesitate pentru cei care depind de acestea pentru a avea acces la instituții, unități medicale, centre comerciale sau alte servicii potrivit Brasov.net.  .

Potrivit legislației în vigoare, aceste locuri pot fi utilizate exclusiv de persoanele cu dizabilități sau de reprezentanții lor legali, în baza unui card-legitimație emis de autoritățile competente.

Polițiștii locali avertizează că sancțiunile prevăzute de lege sunt considerabile. Șoferii care parchează fără drept pe locurile rezervate persoanelor cu handicap riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 10.000 de lei.

În plus, autoritățile pot dispune ridicarea autoturismului de pe domeniul public. În această situație, proprietarul va fi obligat să suporte și costurile aferente transportului, depozitării și recuperării mașinii.

Astfel, o oprire făcută „doar pentru două minute”, așa cum invocă frecvent unii conducători auto, se poate transforma într-o cheltuială de ordinul miilor de lei.

Verificările anunțate de Poliția Locală Brașov nu vor viza doar parcările din zonele centrale sau din apropierea blocurilor. Controalele vor fi extinse în parcările instituțiilor publice, în apropierea spitalelor, centrelor comerciale, mall-urilor, zonelor de agrement și spațiilor verzi.

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